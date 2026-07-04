Marruecos elimina al primer anfitrión del Mundial 2026: así se juegan los octavos de final

GENERANDO AUDIO...

Esta es la segunda vez que Marruecos clasifica a cuartos de final. Foto: AFP

Marruecos es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial 2026 al golear 3-0 en el Estadio de Houston a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo, tras una histórica participación.

Los “Leones del Atlas” alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50′ y 82′) y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8′ que sentenció el encuentro.

Pese a un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Qatar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia vs Paraguay de este sábado en el Estadio de Filadelfia.

Así se juegan los octavos de final del Mundial 2026

Tras la victoria de Marruecos, al momento, estas son las selecciones que disputan la ronda de octavos de final del Mundial 2026:

Sábado 4 de julio

15:00 horas | Estadio de Filadelfia: Paraguay vs Francia

Domingo 5 de julio

14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil vs Noruega

18:00 horas | Estadio Ciudad de México: México vs Inglaterra

Lunes 6 de julio

13:00 horas | Estadio de Dallas: Portugal vs España

18:00 horas | Estadio de Seattle: Estados Unidos vs Bélgica

Martes 7 de julio

14:00 horas | Estadio de Vancouver: Suiza vs Colombia

10:00 horas | Estadio de Atlanta: Argentina vs Egipto

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.