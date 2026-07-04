Previo al México vs Inglaterra, Jiménez, Ochoa y Fidalgo lanzan mensaje de confianza: “Soñamos en grande”

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Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana aseguró que llega con ilusión, confianza y una idea de juego consolidada para enfrentar a Inglaterra este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que consideran una oportunidad para seguir haciendo historia como anfitrión del torneo.

Raúl Jiménez: “Queremos hacer el mejor juego de nuestra vida”

El delantero Raúl Jiménez afirmó que el equipo atraviesa un buen momento futbolístico y llega convencido de que puede competir ante una de las selecciones más fuertes del mundo.

“Queremos hacer el mejor juego de nuestra vida“, expresó el atacante, quien destacó que el grupo ha mostrado una evolución constante a lo largo del torneo.

Jiménez señaló que el equipo se mantiene unido y que esa fortaleza ha sido una de las claves para avanzar hasta los octavos de final.

Respecto al rival, reconoció la calidad de Inglaterra y advirtió que será necesario mantener el equilibrio durante todo el encuentro para evitar que aproveche las transiciones ofensivas.

Además, tomó con humor la estadística que lo coloca como uno de los jugadores que más goles le ha marcado al portero inglés Jordan Pickford durante su etapa en Europa, aunque aseguró que su prioridad es contribuir al triunfo de México.

Álvaro Fidalgo: “Todos soñamos con un partido así”

El mediocampista Álvaro Fidalgo calificó el duelo como uno de los más importantes de su carrera y aseguró que desde el inicio del Mundial el plantel soñaba con disputar un partido de esta magnitud.

Para el jugador, enfrentar a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, con el respaldo de la afición, representa una oportunidad para seguir avanzando en el torneo.

Fidalgo afirmó que el equipo está preparado para afrontar el reto y confía en que puede dar el siguiente paso rumbo a los cuartos de final.

Guillermo Ochoa destaca la identidad del equipo

El portero Guillermo Ochoa aseguró en un comunicado que la confianza del grupo se basa en el futbol mostrado durante la Copa del Mundo y en la claridad de la idea de juego implementada por el cuerpo técnico.

El guardameta señaló que uno de los puntos fuertes de la selección ha sido que cualquier jugador que entra al campo mantiene el nivel competitivo del equipo.

También consideró que jugar en casa representa una motivación adicional para buscar el triunfo frente a Inglaterra.

Sobre el joven Gilberto Mora, una de las revelaciones del torneo, Ochoa destacó su personalidad y aseguró que los jugadores con mayor experiencia buscan brindarle confianza para que disfrute el momento.

México busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana llega al encuentro ante Inglaterra después de sumar cuatro victorias consecutivas en el torneo y con el respaldo de una afición que ha acompañado al equipo en cada partido.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará este domingo avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que representa uno de los mayores desafíos del Tricolor en la competencia y una nueva oportunidad para seguir escribiendo historia como anfitrión del certamen.