Isaac del Toro iniciará la temporada 2026 como líder en el UAE Tour

El ciclismo mexicano vuelve a tener reflectores internacionales, Isaac del Toro comenzará oficialmente su temporada 2026 este lunes 16 de febrero cuando tome la salida en el UAE Tour, la única carrera por etapas del calendario WorldTour que se disputa en Medio Oriente.

El corredor mexicano formará parte del UAE Team Emirates-XRG, equipo que compite en casa y que buscará defender el prestigio construido en esta competencia a lo largo de los últimos años. La prueba se desarrollará del 16 al 22 de febrero y constará de siete etapas que combinarán recorridos planos y exigentes jornadas de montaña.

Del Toro no llega como un competidor más dentro del pelotón, el mexicano compartirá el liderazgo del equipo con el británico Adam Yates, campeón del UAE Tour en 2020, en una estrategia que apunta tanto a la clasificación general como a la conquista de victorias de etapa.

Las miradas estarán especialmente puestas en las jornadas montañosas, tradicionalmente decisivas en esta competencia. Los ascensos a Jebel Mobrah y Jebel Hafeet volverán a ser escenarios clave para definir a los candidatos al título, terrenos donde tanto Del Toro como Yates buscarán marcar diferencias.

Para el ciclista nacional, esta será su primera participación en el UAE Tour, una carrera que además tiene un significado especial al disputarse en territorio del equipo al que representa.

“Es una carrera especial porque es en casa para el equipo y se siente ese orgullo y responsabilidad. Hemos trabajado bien y esperamos competir al máximo nivel”, declaró Del Toro previo al arranque de la competencia.

Un campeón mexicano que quiere consolidarse

Isaac del Toro inicia el 2026 con credenciales importantes, el joven corredor llega como Campeón Nacional de México en ruta y contrarreloj, títulos que consiguió durante 2025 y que confirmaron su crecimiento dentro del ciclismo profesional.

Su participación en el UAE Tour representa una oportunidad clave para medirse ante figuras consolidadas del WorldTour y demostrar su evolución en escenarios de máxima exigencia. Además, iniciar la temporada en una prueba de este calibre puede marcar el rumbo competitivo del año.

El peso de la historia del UAE Team Emirates-XRG

El equipo emiratí no es ajeno al éxito en esta competencia, pues ha ganado tres de las siete ediciones disputadas, varias de ellas bajo el liderazgo de Tadej Pogačar, una de las grandes figuras del ciclismo mundial; en total, la escuadra suma 10 victorias de etapa en la historia del UAE Tour.

Cuando Pogačar no logró el título, fue Adam Yates quien se coronó campeón, lo que refuerza la fortaleza del equipo en esta prueba. Para 2026, el objetivo es claro: mantener la hegemonía en casa.

La dirección deportiva estará a cargo de Andrej Hauptman, Marco Marzano y Yousif Mirza, estrategas con experiencia en la planificación que ha llevado al equipo a lo más alto en ediciones anteriores.

El UAE Tour 2026 no solo representa el inicio de temporada paraIsaac del Toro, sino también una vitrina internacional para consolidarse como uno de los referentes mexicanos del ciclismo actual.

