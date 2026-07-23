Muere futbolista de 22 años de manera inesperada en pleno inicio de temporada

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Bruno Betancor, delantero uruguayo del Deportivo Italiano Foto: AFP

Bruno Betancor, delantero uruguayo del Deportivo Italiano, perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio, informó su club este 23 de julio.

“Bola”, como lo apodaban, tenía 22 años de edad y había pasado por diversos clubes, incluidos Everton de Chile y Peñarol de Uruguay.

Bruno Betancor murió de un paro cardiorrespiratorio

El futbolista de 22 años perdió la vida de forma inesperada, informó el club donde se desempeñaba actualmente.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, Bruno Betancor, o mejor conocido como ‘Bola’, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP (33) y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver”.

Tras darse a conocer la noticia, el mundo del futbol uruguayo reaccionó. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), asociación civil con fines gremiales cuyo principal objetivo es la protección de los derechos de los futbolistas profesionales, publicó una esquela luctuosa en honor a Bruno.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus… pic.twitter.com/UXCLaVD89R — PEÑAROL (@OficialCAP) July 23, 2026

Por su parte, Peñarol, equipo del que formó parte hace un par de años, dedicó un emotivo mensaje para Betancor.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”.

De momento no se han brindado mayores detalles sobre alguna posible afección que derivara en el paro cardiorrespiratorio o sobre las causas del mismo.

¿Quién fue Bruno Betancor?

Bruno Betancor fue un futbolista formado en la cantera del club Fénix, para posteriormente jugar con Peñarol con apenas 18 años de edad.

Posteriormente, el club lo prestó al Everton de Chile en 2024. Después pasó por diversos clubes, incluso jugó en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos antes de llegar al Deportivo Italiano, último club en la carrera del futbolista.

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