“¡Felicidades!”: Sheinbaum aplaude la histórica posición de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

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Sheinbaum celebra el trabajo de Isaac del Toro. Cuartoscuro | Getty Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó desde Morelos al ciclista mexicano Isaac del Toro luego de que asegurara su lugar en el podio del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer representante del país en garantizar un sitio entre los tres mejores de la clasificación general de la competencia.

Durante un encuentro con medios de comunicación previo a la entrega de entregar viviendas para el bienestar en Cuautla, un periodista informó a la mandataria sobre el logro del deportista. Al conocer la noticia, Sheinbaum respondió con entusiasmo:

“¡Ah sí, felicidades!”, mientras aplaudía la histórica actuación del ciclista bajacaliforniano.

El resultado de Isaac del Toro marca un precedente para el ciclismo mexicano, ya que ningún representante nacional había conseguido asegurar un lugar en el podio de la carrera más importante del calendario internacional.

Isaac del Toro asegura el podio tras la etapa 20

El mexicano, integrante del UAE Team Emirates-XRG, conservó el tercer lugar de la clasificación general después de finalizar en la quinta posición durante la etapa 20, disputada entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, una de las jornadas de montaña más exigentes del Tour de Francia 2026.

Gracias a ese resultado, Del Toro mantuvo la ventaja sobre sus perseguidores y dejó prácticamente asegurado su lugar en el podio, ya que la etapa 21, con llegada a los Campos Elíseos en París, tradicionalmente no modifica la clasificación general entre los primeros puestos, salvo incidentes extraordinarios.

La victoria de la etapa fue para el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que Tadej Pogačar conservó el liderato de la clasificación general y quedó a un paso de conquistar un nuevo título del Tour de Francia.

Además del histórico tercer puesto, el mexicano mantuvo el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven de la competencia.

Clasificación general

Tras la disputa de la etapa 20, los tres primeros lugares de la clasificación general quedaron de la siguiente manera:

Tadej Pogačar Remco Evenepoel Isaac del Toro

Con esta clasificación, el ciclista mexicano afrontará la última etapa con el podio prácticamente asegurado.

¿El nuevo protagonista del Tour de Francia?

Isaac del Toro llegó al Tour de Francia 2026 con la misión de apoyar a Tadej Pogačar en la búsqueda del maillot amarillo. Sin embargo, su rendimiento lo llevó a convertirse en una de las grandes revelaciones de la competencia.

El bajacaliforniano aprovechó la experiencia de competir dentro del UAE Team Emirates-XRG, una de las estructuras más dominantes del ciclismo mundial, para consolidar una actuación histórica que lo colocó entre los mejores corredores del Tour.

Entrenar y competir junto a Pogačar, considerado uno de los máximos referentes del ciclismo actual, ha sido parte fundamental del desarrollo deportivo de Del Toro, quien ahora firma el mejor resultado conseguido por un mexicano en la historia de la ronda francesa.

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