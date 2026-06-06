Golpe al narco: incautan 150 kilos de metanfetamina en Baja California

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Metanfetamina. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa.

Autoridades federales aseguraron 150 kilos de metanfetamina en Baja California como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas y fortalecer las labores de seguridad en la entidad. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lograron el decomiso de la droga derivado de trabajos de investigación.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue resultado de líneas de investigación generadas tras la detención de dos personas a quienes previamente se les aseguraron 68 kilos de cristal. A partir de ese caso, las autoridades obtuvieron información que permitió continuar con las indagatorias y ubicar el cargamento de droga.

Aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California

Con los datos recabados durante las investigaciones, los agentes de seguridad llevaron a cabo acciones que derivaron en el aseguramiento de 150 kilos de metanfetamina, una cantidad que equivale a aproximadamente 3 millones 750 mil dosis.

Las autoridades señalaron que el decomiso representa una afectación económica cercana a 38 millones de pesos para las organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.

El cargamento asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales establecidos.

SSPC, Semar y FGR continúan investigaciones

Tras el aseguramiento, la droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad informaron que mantienen acciones coordinadas para combatir las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y fortalecer las tareas de seguridad en distintas regiones del país.

La SSPC, Semar y FGR indicaron que este tipo de operativos forman parte de las estrategias implementadas para localizar y asegurar sustancias ilícitas, así como para dar seguimiento a las investigaciones derivadas de detenciones y aseguramientos previos.

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