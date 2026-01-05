Influencer compite corriendo contra un guepardo y recibe un zarpazo

GENERANDO AUDIO...

El youtuber IShowSpeed compitió contra un guepardo para demostrar quién era el más rápido. Sin embargo, el felino ganó y llegó a los 177 kilómetros por hora, según una gráfica que pusieron en el video de la competencia.

El video del streamer estadounidense, también conocido como Speed, se publicó el pasado fin de semana y fue tan popular que acumula más de 743 mil “me gusta” y más de 13 mil comentarios.

Video de IShowSpeed contra el guepardo

IShowSpeed compitió con un guepardo y eso ocurrió en un principio, pues el youtuber (quien ha salido en videos de MrBeast) sacó una ligera ventaja en los primeros metros, donde demostró su poder de arranque.

Pero el felino en poco tiempo se repuso y rebasó al estadounidense con un poco de comodidad. Para que el animal corriera se utilizó un señuelo y así se logró que fuera siempre en línea recta.

Un velocímetro apareció en la grabación, donde poco a poco iba midiendo el nivel de velocidad que se iba alcanzando, hasta llegar presuntamente a los 177 km por hora.

IShowSpeed compitió con un guepardo. Foto: AFP

¿Intimidación de guepardo a IShowSpeed?

Como hecho curioso, previo a la competencia, IShowSpeed se acercó un poco al guepardo, y con la personalidad que lo caracteriza trató de hacerse notar ante el animal, pero éste le lanzó un pequeño zarpazo con su garra delantera y le dejó un par de arañazos en la pierna derecha al estadounidense.

¿Quién es IShowSpeed?

IShowSpeed se llama en la vida real Darren Jason Watkins Jr., nació en Cincinnati, Ohio, el 21 de enero de 2005. Es un streamer, youtuber y cantante que ganó notoriedad a principios de 2020 por sus transmisiones en vivo de videojuegos, destacándose por su estilo enérgico y reacciones exageradas.

Su popularidad aumentó con la viralización de clips en la plataforma de TikTok, lo que también impulsó el crecimiento de su canal de YouTube, superando los 47 millones de suscriptores a comienzos de 2026.

Además, el streaming ha incursionado en la música con sencillos como World Cup (2022). Pero también es objeto de controversias debido a su comportamiento por sus transmisiones en vivo, lo que le ha llevado a recibir prohibiciones en plataformas como Twitch.

