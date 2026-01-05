GENERANDO AUDIO...

Renata Zarazúa ganó en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda. Foto: AFP

La tenista Renata Zarazúa ganó en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda ante su rival de Estados Unidos, Sloane Stephens por un marcador de 7-5, 4-6 y 6-2. Con este resultado, la mexicana accedió a la segunda ronda.

El duelo entre Zarazúa y Stephens fue correspondiente a la ronda 32, celebrado en la cancha central, y es la primera victoria de 2026 para la originaria de la Ciudad de México.

Estadísticas del duelo

La mexicana logró un 78% de efectividad en su primer servicio, mientras que la estadounidense alcanzó el 74%. Zarazúa tuvo el 65% de puntos ganados en el primer servicio, mientras su rival tuvo el 55%.

Renata obtuvo el 56% de puntos ganados en el segundo servicio, y Sloane el 50%. La mexicana logró 97 puntos ganados, y su rival 85. Ambas sumaron apenas una doble falta. Y Stephens un “ace”, mientras que Zarazúa ninguno.

Victoria de Renata Zarazúa en el torneo de Auckland

Renata Zarazúa ganó en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda, luego de un desarrollo marcado por cambios de ritmo y ajustes tácticos en cada set. La mexicana logró cerrar el duelo tras recuperar el control en el tercer parcial, donde sostuvo su servicio con mayor consistencia y aprovechó las oportunidades de quiebre.

El primer set fue el más extenso y tuvo varios momentos clave. La estadounidense tomó ventaja inicial y llegó a sacar para ganar la manga, pero Zarazúa encadenó una racha de juegos consecutivos que le permitió revertir el marcador y quedarse con el parcial. Esa reacción resultó determinante para el desarrollo del encuentro.

En el segundo set, Stephens ajustó su juego desde el fondo de la cancha y consiguió un quiebre decisivo que le permitió igualar el partido. La estadounidense mantuvo la ventaja hasta el cierre del parcial y llevó el duelo a una definición en el tercer set.

Ya en el set definitivo Zarazúa, 77 del ranking femenil, tomó la iniciativa desde los primeros momentos. Un quiebre temprano le permitió manejar el marcador y reducir los errores no forzados, mientras que su servicio respondió en los momentos clave para sostener la ventaja.

¿Qué sigue para la mexicana?

Renata Zarazúa jugará contra la tenista de China, Xinyu Wang, que consiguió su boleto tras eliminar a Caty McNally por marcador de 2-6, 6-3 y 7-5. El partido será el martes 6 de enero, aún con horario por definir.

También representará una nueva prueba para la mexicana en el arranque de la temporada 2026, en un torneo que forma parte de la preparación rumbo al Abierto de Australia.

