Argentina remonta a Inglaterra y enfrentará a España en la final del Mundial 2026; día, hora y pronóstico IA

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Argentina vs España en la final del Mundial 2026. Foto: AFP

La final del Mundial 2026 ya está definida, Argentina y España disputarán el título luego de superar sus respectivas semifinales y buscarán levantar el trofeo este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y buscará el bicampeonato, mientras que “La Roja” intentará conquistar su segunda Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió su boleto tras remontar a Inglaterra en los minutos finales, mientras que España eliminó a Francia para instalarse en una final mundialista desde Sudáfrica 2010.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

Fecha y hora de la final del Mundial 2026 ¿Cuándo? Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Nueva York–Nueva Jersey

Argentina remonta a Inglaterra y se instala en la final

La Selección de Argentina sufrió, pero volvió a demostrar por qué es la campeona del mundo. Inglaterra abrió el marcador en el segundo tiempo gracias a Anthony Gordon, quien aprovechó un centro de Morgan Rogers para vencer a Emiliano Martínez.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE GORDON! ⚽🔥



¡Inglaterra lo está ganando!



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Cuando parecía que los ingleses se quedarían con el triunfo, apareció la jerarquía albiceleste. Enzo Fernández empató el encuentro al minuto 86 con un disparo de larga distancia tras una asistencia de Lionel Messi y, ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez firmó la remontada con el 2-1 definitivo.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



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Con este resultado, Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva, después del título conseguido en Qatar 2022.

Del otro lado estará España, que llegó a la final después de vencer con autoridad 2-0 a Francia en la primera disputa por la semifinal.

“La Roja” resolvió el encuentro con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mostrando nuevamente la solidez que la ha caracterizado durante todo el torneo.

¡¡España se pone adelante en el marcador!!



Mikel Oyarzabal no se pone nervioso y cambia por gol el penalti. pic.twitter.com/8Ew3m97rgT — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 14, 2026

¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡DOS A CERO! ⚽😱 ¡LE ESTÁN GANANDO A FRANCIA!



¡Pedro Porro! ¡Pone el segundo gol!



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Con ese triunfo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará una final mundialista desde que conquistó el campeonato en Sudáfrica 2010, donde derrotó a Países Bajos para levantar su única Copa del Mundo, hasta el momento.

Así llegan Argentina y España a la final

Ambas selecciones llegan invictas y con argumentos sólidos para pelear por el campeonato.

Argentina

Clasificó como líder de grupo

Eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en las rondas de eliminación directa

Ha mostrado una gran capacidad para reaccionar en momentos complicados y mantiene una base de futbolistas con experiencia en finales internacionales

España

Terminó la fase de grupos con paso perfecto

Superó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia para llegar al partido por el título

Ha sido una de las selecciones con mejor funcionamiento colectivo del torneo y presume una de las defensivas más sólidas

La final enfrentará a dos estilos distintos, pero muy eficaces

España llega con un futbol basado en la posesión y la presión alta, a lo largo del torneo ha mantenido un promedio cercano a dos goles por partido, generando numerosas oportunidades y recibiendo muy pocas anotaciones gracias a una defensa que ha sido una de las más sólidas del campeonato.

Algo destacado de los europeos es que solo han recibido un gol en el torneo, el 3-1 contra Bélgica.

Argentina, por su parte, combina experiencia y contundencia, la Albiceleste también ronda los dos goles por encuentro, aunque su principal fortaleza ha sido la capacidad para resolver partidos cerrados en los minutos finales.

Además, cuenta con variantes ofensivas como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En la defensa Argentina llega con siete goles en contra, sin embargo su ofensiva es la mejor del torneo con 19 goles a favor.

¿Quién es favorito para ganar la final del Mundial 2026, según la IA?

Los modelos de inteligencia artificial que analizan variables como rendimiento, posesión, producción ofensiva, solidez defensiva, calidad de plantilla y antecedentes recientes consideran que Argentina parte con una ligera ventaja.

La experiencia de haber disputado y ganado finales importantes, además del liderazgo de Lionel Messi y la continuidad del proyecto de Lionel Scaloni, inclinan el pronóstico apenas a favor de la Albiceleste.

Sin embargo, la diferencia es mínima, ya que España ha sido una de las selecciones más consistentes del torneo y llega con una generación que combina juventud y experiencia.

Pronóstico de la IA

El escenario más probable, de acuerdo con modelos predictivos basados en el desempeño mostrado durante el Mundial, es un partido muy cerrado que podría definirse por un solo gol.

Pronóstico estimado:

Argentina 2-1 España

También existe una alta probabilidad de que el encuentro termine empatado en los 90 minutos y se extienda a tiempos extra o incluso a una definición por penales, debido a la fortaleza defensiva que ambos equipos han mostrado durante toda la Copa del Mundo.

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