Josué Zepeda, el joven boxeador de Rosarito que llega con video hasta el “Canelo” Álvarez

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Foto: Especial

Con sólo 17 años y más de 170 peleas amateur, ya logró un quinto lugar mundial este año en Tailandia. Es Josué “Piwi” Zepeda, quien ya representa a México en competencias internacionales de box.

Sin embargo, para asistir a la Copa Mundial de Boxeo en Montenegro tuvo un rival distinto: reunir el dinero para costear el viaje.

“Soy boxeador amateur, tengo desde los 8 años practicando boxeo, representando Baja California y representando México. Es lo que hago todos los días, entrenar, entrenar, entrenar y competir”

Josué Zepeda / boxeador

¡GRANDE CANELO! 🤩💥🥊



Josué Zepeda, joven boxeador mexicano, compartió su caso a través de redes sociales donde la situación económica le estaba impidiendo representar a México en Montenegro y la leyenda del ring le comentó para apoyarlo 😮‍💨



¡Entre mexicanos nos echamos la… pic.twitter.com/TpIlGfOOla — Claro Sports (@ClaroSports) July 30, 2026

Originario de Tenamaxtlán, Jalisco, pero radicado desde niño en Playas de Rosarito, comenzó a boxear a los ocho años tras asistir a la inauguración de un gimnasio. Desde entonces, su padre se convirtió en su principal compañero dentro y fuera del ring.

“En la familia no hay nadie, no venimos de familia de boxeadores ni nada. Él es el primero. Yo con tal de mirarlo crecer me fui involucrando y hasta la fecha aquí seguimos”

Luis Alberto Zepeda / padre de Josué

Después de conquistar una medalla de bronce en España en 2025, y ubicarse entre los cinco mejores del mundo en Tailandia, Josué obtuvo su clasificación para la Copa Mundial de Boxeo, que reunirá en Montenegro a algunos de los mejores exponentes del boxeo amateur.

“Viene ahorita la Copa Mundial en Montenegro, muy importante, van pues los mejores boxeadores, y, primero Dios, estaremos representando a México”

Josué Zepeda / boxeador

Pero representar al país también implica cubrir los gastos. Tan sólo el hospedaje ronda los mil 850 euros y los vuelos podrían superar los 40 mil pesos, por lo que decidió grabar un video para solicitar apoyo.

“Yo esta vez le dije: ‘Sabes qué, esta vez no se va a poder, es mucho dinero. Hazte tu video y vamos a darle a ver qué sale’. Y mire, gracias a Dios, salió Saúl ahí a poner su granito de arena”

Luis Alberto Zepeda / padre de Josué

Lo que comenzó como un mensaje dirigido a familiares y amigos terminó viralizándose. Miles de personas compartieron el video hasta que llegó a la cuenta oficial de Saúl “Canelo” Álvarez, quien respondió públicamente. Horas después, el equipo del campeón mexicano ya se había comunicado con el joven boxeador para iniciar el proceso de apoyo.

“Ya se pusieron en contacto conmigo. Ya estamos trabajando en eso… y al parecer sí, sí me van a apoyar con eso. Muy feliz, muy feliz. Yo no me esperaba llegar a tanta gente y mucho menos a alguien tan grande como lo es el Canelo”

Luis Alberto Zepeda / padre de Josué

Aunque viajará a Montenegro sólo con los entrenadores de la Selección Nacional, detrás de cada combate también estará el trabajo de su padre, quien durante casi una década lo ha acompañado en cada entrenamiento.

“A Budva le va a tocar irse solito ahí con los entrenadores, son amigos, conocidos, y sé que va en buenas manos”

Luis Alberto Zepeda / padre de Josué

Mientras tanto, Josué Zepeda sueña con una medalla olímpica y con llegar algún día al boxeo profesional.

“No, pues dejar mi nombre marcado en el boxeo mexicano, llegar a lo más alto del boxeo y que mi nombre quede marcado en el boxeo mexicano”

Josué Zepeda / boxeador

Mientras ese momento llega, su historia muestra que un video en redes sociales puede también abrir la puerta para lograr un sueño.

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