FIFA analiza crear empresa para explotación comercial del futbol; UEFA y confederaciones lo rechazan

GENERANDO AUDIO...

FIFA analiza crear filial para explotación comercial Foto: Reuters

La FIFA, organismo presidido por Gianni Infantino, dio a conocer este martes 28 de julio que analiza la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial para gestionar la explotación comercial del Mundial y otros torneos junto con inversionistas privados.

Sin embargo, la iniciativa ha provocado críticas entre las confederaciones, pues organismos como la UEFA, rector del fútbol europeo, cuestionaron el proyecto y denunciaron un supuesto plazo fijado por la FIFA para respaldarlo.

“No puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”, publicó la UEFA este miércoles 29 de julio.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

¿En qué consiste FIFA Forward Enterprise (FFE)?

La FIFA y su presidente, Gianni Infantino, informaron que analizan la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa filial encargada exclusivamente de la explotación comercial de sus torneos, incluido el Mundial.

Con este modelo, la FIFA seguiría siendo la máxima autoridad del fútbol, manteniendo el control sobre los reglamentos, calendarios y competencias, mientras que FFE administraría los contratos de transmisión televisiva, negociaría patrocinios millonarios y comercializaría los boletos, entre otras funciones.

“El fútbol es el deporte más popular del mundo, además de un motor extraordinario para el desarrollo humano y social. Algunos de sus elementos han convertido esa popularidad en un notable valor comercial. Celebramos ese éxito y queremos que continúe, porque beneficia a este deporte en su conjunto”, señaló Gianni Infantino. Para que el proyecto se lleve a cabo necesita el voto mayoritario de las 211 federaciones afiliadas. Como parte de la propuesta, el máximo organismo rector del balompié aseguró que, gracias a FFE, las federaciones podrían recibir una inyección extraordinaria de capital.

Capital privado en FIFA

La FIFA busca que FFE permita la entrada de inversión privada mediante participaciones minoritarias. De acuerdo con la propuesta, Thrive Eternal, encabezada por Joshua Kushner, lideraría el grupo de inversionistas.

Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital, es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el organismo informó que Greg Maffei funge como asesor del proyecto. Maffei es reconocido por haber sido CEO de Liberty Media, empresa responsable de la comercialización global de la Fórmula 1.

Reacciones en el mundo del fútbol

La propuesta tomó por sorpresa a las confederaciones, especialmente después de que este 29 de julio trascendiera el supuesto plazo establecido por la FIFA para respaldar el proyecto.

La UEFA aseguró que la oposición a FIFA Forward Enterprise crece entre las asociaciones miembro.

“Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado para que las asociaciones apoyen sus propuestas o se les retirará la oferta de pago único. Esto dice todo lo que necesitas saber sobre este plan”, señaló el organismo.

Posteriormente añadió: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el deporte correctamente. Es hora de priorizar a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”.

Por su parte, la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) aseguró que se enteró de la propuesta mediante un comunicado.

“Estamos profundamente preocupados por la ausencia de un proceso reglamentario. Compartimos la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones con las instituciones dirigentes y las partes implicadas”.

Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise



"Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.



We are deeply concerned by the lack of due process.



We share the disappointment of many within our… — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también expresó su inconformidad.

“La AFC no fue consultada sobre esta propuesta y está decepcionada porque un asunto de semejante importancia se haya hecho público antes de que los miembros que forman la familia de la AFC tuvieran la oportunidad de examinar y conversar sobre el proyecto, a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”.

En el mismo sentido se pronunció la Federación Inglesa de Fútbol (FA). “No estábamos en absoluto al corriente de esta propuesta y no disponemos de ningún detalle sustancial, especialmente sobre qué implica realmente esta propuesta y qué condiciones trae consigo. Estamos profundamente preocupados por la ausencia de un proceso y de una gobernanza que ha llevado a esta situación, además de por el contenido y principios aparentes de este proyecto”.

Incluso Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, utilizó su cuenta de X para criticar la cercanía entre Gianni Infantino y Donald Trump señalando que “Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”.

The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.