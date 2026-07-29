FIFA abre expediente disciplinario contra Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi tras incidente en la final del Mundial 2026

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FIFA abre expediente disciplinario. Foto: AFP

La FIFA anunció este miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro integrantes de la delegación argentina y un futbolista español por los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026.

Los investigados por el organismo son los futbolistas argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, del lado español, el único jugador con un expediente abierto es el mediocampista Gavi.

Lo que la 📺 no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/T6xeCFWMyp — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026

De acuerdo con la FIFA, Leandro Paredes es quien enfrenta la situación más delicada, ya que el informe del procurador disciplinario le atribuye tres cargos.

En el caso de Molina, Almada, Ayala y Gavi, la Comisión Disciplinaria evaluará si su conducta amerita algún tipo de sanción.

¿Por qué investiga la FIFA a Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi?

La FIFA explicó que los expedientes fueron abiertos por presuntas infracciones al Código Disciplinario, específicamente en los artículos relacionados con agresiones y conducta antideportiva.

“De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”, señaló el organismo en un comunicado.

Por ahora, la FIFA no ha dado a conocer cuáles podrían ser las sanciones ni cuándo emitirá su resolución.

¿Qué pasó al finalizar la final del Mundial?

Tras el silbatazo final se registraron momentos de tensión sobre el terreno de juego mientras los futbolistas españoles celebraban la obtención de la segunda Copa del Mundo en la historia de su selección.

El ambiente ya era tenso desde el cierre del tiempo reglamentario, en el minuto 90+3, el argentino Enzo Fernández fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a su equipo con diez jugadores para disputar el tiempo extra.

Con un hombre menos, Argentina resistió hasta el minuto 106, cuando Ferran Torres marcó el gol que le dio el campeonato a España.

Después del encuentro se produjeron empujones y discusiones entre integrantes de ambas selecciones, hechos que ahora son analizados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La AFA también podría recibir una sanción

Además de los expedientes individuales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también permanece bajo investigación por posibles incumplimientos al Código Disciplinario.

La FIFA analiza una presunta violación de los artículos relacionados con el orden y la seguridad en los partidos, así como el que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al ámbito deportivo.

La investigación se originó después de que varios futbolistas argentinos exhibieran una pancarta en apoyo a la soberanía de las islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El organismo abrió ese procedimiento el pasado 16 de julio y todavía no ha emitido una resolución.

¿Qué sanciones podría imponer la FIFA?

Una vez que los involucrados presenten su versión de los hechos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinará si existieron infracciones al reglamento y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes.

Dependiendo de la gravedad de los hechos, las medidas disciplinarias pueden incluir multas económicas, suspensiones de partidos o sanciones adicionales tanto para los jugadores como para las federaciones involucradas.

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