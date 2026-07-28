Roberto Mancini regresa como entrenador de Italia tras la crisis por el veto a Pirlo y la salida de Maldini

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Mancini es nuevo entrenador de Italia. Foto: AFP

La selección de Italia ya tiene nuevo entrenador, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) confirmó el regreso de Roberto Mancini como seleccionador nacional, un día después de la renuncia de Paolo Maldini y del colapso del proyecto deportivo que también encabezaba Leonardo.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, reveló durante una reunión del Consejo Federal que había iniciado conversaciones con Mancini para asumir nuevamente el banquillo de la Azzurra, horas más tarde, la federación hizo oficial su contratación.

Roberto Mancini is the new Head Coach of the Azzurri 🇮🇹💙#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/s4yNi6sUUQ — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) July 28, 2026

El retorno de Mancini se produce en medio de una crisis institucional dentro de la selección italiana.

Todo comenzó cuando Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Futbol, vetó el nombramiento de Andrea Pirlo como nuevo entrenador debido a la polémica generada por su relación comercial con una casa de apuestas rusa.

La decisión provocó la salida de Paolo Maldini y Leonardo, quienes habían sido presentados apenas 16 días antes como responsables del nuevo proyecto deportivo. Su renuncia dejó a la federación sin dirección y obligó a buscar una solución inmediata.

Segunda etapa de Mancini con la Azzurra

Roberto Mancini dirigió a Italia entre 2018 y 2023, periodo en el que disputó 58 partidos con un promedio de 2.14 puntos por encuentro.

Su mayor logro llegó en 2021, cuando conquistó la Eurocopa tras vencer a Inglaterra en la final disputada en Wembley, pero presentó su renuncia en agosto de 2023, poniendo fin a su primera etapa como seleccionador.

Claudio Ranieri reemplazará a Paolo Maldini

Además del regreso de Mancini al banquillo, la FIGC anunció la incorporación de Claudio Ranieri como nuevo director técnico de la federación, puesto desde el que coordinará la planificación deportiva de todas las selecciones nacionales y ocupará el cargo que dejó vacante Paolo Maldini.

Claudio Ranieri è il nuovo Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia 💙🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/55ObGmiAfk — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026

Ranieri llega tras concluir su más reciente etapa con la Roma, donde regresó como entrenador para rescatar al equipo y posteriormente permaneció como consejero del club.

A lo largo de casi cuatro décadas de carrera ha dirigido a numerosos equipos europeos y conquistó la histórica Premier League con el Leicester City en 2016, además de ganar la Coppa Italia con la Fiorentina y la Copa del Rey con el Valencia.

Entre los nombres que también fueron considerados para asumir ese puesto figuró Giorgio Chiellini. Sin embargo, el excapitán italiano decidió permanecer en la Juventus, donde continúa colaborando en el proyecto encabezado por Damien Comolli y Giovanni Carnevali.

Fabio Capello critica el regreso de Mancini

El nombramiento de Roberto Mancini también generó críticas dentro del futbol italiano, uno de los más duros fue Fabio Capello, quien cuestionó que la federación decidiera darle una segunda oportunidad.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Capello calificó como “gravísima” la manera en que Mancini abandonó a la selección en agosto de 2023.

Recordó que presentó su renuncia mediante un correo electrónico enviado desde Mykonos, pocas semanas antes de compromisos importantes para la clasificación internacional, antes de aceptar un contrato para dirigir a la selección de Arabia Saudita.

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