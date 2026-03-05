Juana Ramírez, atleta rarámuri, correrá en el Maratón Femenino de Nagoya en Japón

GENERANDO AUDIO...

Juana Ramírez estará en. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La atleta mexicana Juana Ramírez Hernández, originaria de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, participará como invitada especial en el Maratón Femenino de Nagoya, una de las competencias de atletismo más importantes del mundo; la carrera se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en la ciudad de Nagoya, en Japón.

La presencia de la corredora rarámuri fue confirmada por la Embajada de México en Japón, que destacó su llegada al país asiático para formar parte de este evento deportivo internacional que reúne a miles de atletas de distintas partes del mundo.

La invitación para participar en la competencia se dio luego de su destacada actuación en el Maratón Internacional de Ciudad Juárez, donde la corredora obtuvo el primer lugar en la División Indígena durante la edición 2025.

El Maratón Femenino de Nagoya es considerado el maratón exclusivamente femenino más grande del planeta, reconocimiento otorgado por Guinness World Records, cada año reúne a miles de corredoras que recorren la distancia oficial de 42.195 kilómetros, se realiza desde el año 2012.

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 20 mil atletas, lo que convierte a la competencia en uno de los eventos más esperado del calendario internacional de atletismo.

Además, la carrera cuenta con la “Etiqueta Platino de World Athletics”, una distinción que reconoce a las competencias que cumplen con los más altos estándares de organización, seguridad y nivel competitivo.

¿Quién es Juana Ramírez?

Juana Ramírez es originaria del municipio de Guachochi, en el estado de Chihuahua, región conocida por la tradición de los corredores rarámuri, famosos por su resistencia en carreras de larga distancia y en terrenos montañosos; su tradición ha sido documentada en distintas competencias de ultramaratón y carreras de resistencia.

La atleta ha participado en diversas competencias de maratón, ultramaratón y carreras de montaña, disciplinas en las que los corredores de esta comunidad indígena han destacado históricamente.

En muchas de sus participaciones deportivas, Ramírez compite utilizando vestimenta tradicional rarámuri, como falda y huaraches, un símbolo de identidad cultural que también busca visibilizar las tradiciones de su comunidad ante el mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.