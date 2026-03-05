Agenda deportiva del 5 al 8 de marzo: vuelve Checo Pérez a F1, arrancan Paralímpicos de Invierno; fútbol y más

GENERANDO AUDIO...

La agenda deportiva del 5 al 8 de marzo. Foto: Claro Sports

El mundo del deporte arranca el fin de semana con una cartelera cargada de actividad. Uno de los momentos más esperados es el regreso de la Fórmula 1, que marca también la vuelta a las pistas de Checo Pérez tras tomarse un año sabático. La nueva temporada no solo trae de vuelta al piloto mexicano, sino también una serie de cambios e innovaciones dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Además del arranque del campeonato automovilístico, la agenda deportiva se mantiene intensa con eventos en distintas disciplinas alrededor del mundo. Entre ellos destacan competencias internacionales y torneos que reunirán a figuras del deporte en diferentes escenarios durante estos días.

En la programación de Claro Sports también sobresalen varias transmisiones especiales. La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 será uno de los momentos centrales del calendario olímpico, mientras que el LIV Golf hará escala en Hong Kong. En el fútbol mexicano, la Liga MX también tendrá actividad con el duelo entre Pumas UNAM y Necaxa, donde el portero Keylor Navas defenderá el arco universitario en la Jornada 10.

Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados

Jueves 5 de marzo

Todo comenzará este 5 de marzo con la Fórmula 1, partidos de la NBA y acción del tenis.

01:30 | Tenis | Oleksandra Oliynykova vs Iryna Shymanovich

01:30 | Tenis | Katarzyna Kawa vs Ipek Oz

01:30 | Tenis | Elina Avanesyan vs Anhelina Kalinina

01:30 | Tenis | Moyuka Uchijima vs Lucia Bronzetti

03:00 | Tenis | Leyre Romero Gormaz vs Tamara Zidansek

03:00 | Tenis | Despina Papamichail vs Maja Chwalinska

03:00 | Tenis | Julia Riera vs Guiomar Maristany

03:00 | Tenis | Polina Kudermetova vs Panna Udvardy

12:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas Italia vs China dobles mixto | Claro Sports

14:00 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Crystal Palace | HBO MAX

18:00 | Básquetbol | Washington Wizards vs Utah Jazz | NBA League Pass

18:00 | Básquetbol | Orlando Magic vs Dallas Mavericks | NBA League Pass

18:00 | Básquetbol | Houston Rockets vs Golden State Warriors | NBA League Pass

18:30 | Básquetbol | Miami Heat vs Brooklyn Nets | NBA League Pass

18:30 | Básquetbol | Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors | NBA League Pass

19:00 | Básquetbol | San Antonio Spurs vs Detroit Pistons | NBA League Pass

19:00 | Básquetbol | Phoenix Suns vs Chicago Bulls | NBA League Pass

19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 1 | GP Australia | F1TV

20:00 | Básquetbol | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass

20:00 | Lucha libre | TNA | Claro Sports

21:00 | Básquetbol | Sacramento Kings vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass

22:15 | Golf | LIV Golf 2026 Hong Kong ronda 2

23:00 | Fórmula 1 | Práctica Libre 2 | GP Australia | F1TV

Viernes 6 de marzo

Este viernes 8 el deporte no para y podrás ver la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que marcan el inicio de una edición más, además hay futbol mexicano, baloncesto y más.

13:00 | Ceremonia de inauguración | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports

13:00 | Fútbol | FA Cup | Wolves vs Liverpool | ESPN

13:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern vs B. MGladbach | Sky Sports

14:00 | Fútbol | LaLiga | Celta vs Real Madrid | Sky Sports

17:00 | Ascenso MX | Tapatío vs Cancún | AyM Sports

19:00 | Fútbol | Liga MX | Mazatlán FC vs León FC | Azteca Deportes, FOX y FOX ONE

19:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Miami Heat | NBA League Pass

19:00 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Dallas Mavericks | ESPN

19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 3 | GP Australia | F1TV

19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | Bravas de León vs Diablos Femenil | Claro Sports

20:00 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass

20:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass

20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs New York Knicks | NBA League Pass

20:30 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass

21:00 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers | ESPN

21:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Pumas | Claro Sports

23:00 | Motor | Fórmula 1 | Gran Premio de Australia | Calificación | F1TV

23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong | Ronda 3 | Claro Sports

Sábado 7 de marzo

Los Juegos Paralímpicos de Invierno sigue con una jonada de esquí alpino y hockey sobre hielo, mientras que el golf en Hong Kong estará presente con su cuarta ronda. La Liga MX tendrá partidos importantes y además la NBA será la principal.

2:15 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Esquí Alpino Downhill todas las clases Varonil y Femenil | Claro Sports

10:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Hockey sobre Hielo | Estados Unidos vs Italia (Preliminar) | Claro Sports

10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Nantes vs Angers | FOX

11:30 | Fútbol | LaLiga | Atlético Madrid vs Real Sociedad | Sky Sports

12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Estrasburgo | FOX

14:00 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Barcelona | Sky Sports

14:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Pisa | ESPN

14:00 | Básquetbol |NBA | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic | NBA League Pass

14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Marsella | FOX

15:30 | Fútbol | MLS | DC United vs Inter Miami CF | Apple TV

17:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlético San Luis | TUDN

17:00 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons vs Brooklyn Nets | NBA League Pass

17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Atlante vs Monarcas | Hi Sports

19:00 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass

19:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Puebla | FOX-FOX ONE

19:00 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Chicago Fire | Apple TV

19:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Utah Jazz | NBA League Pass

19:30 | Fútbol | MLS | Sporting Kansas City vs San Diego FC | Apple TV

21:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Monterrey | TUDN

21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports

21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV

22:00 | Fórmula 1 | Carrera | GP Australia | F1TV

23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong, China | Ronda 4 | Claro Sports

Domingo 8 de marzo

El fin de semana cierra el domingo 8 de marzo con los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 con curling en silla de ruedas y partidos de futbol en LaLiga, MLS y la Liga Mx.

11:30 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas | Canadá vs Noruega (Equipo Mixto) | Claro Sports

11:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics | NBA League Pass

11:00 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Roma | ESPN

13:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs New York Knicks | NBA League Pass

13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs París FC | FOX

13:45 | Fútbol | Serie A | Milan vs Inter | ESPN

14:00 | Fútbol | MLS | New York Red Bulls vs Montreal Impact | Apple TV

14:30 | Fútbol | MLS | FC Cincinnati vs Toronto FC | Apple TV

16:00 | Básquetbol | NBA | Miami Heat vs Detroit Pistons | NBA League Pass

16:00 | Básquetbol | NBA | Toronto Raptors vs Dallas Mavericks | NBA League Pass

17:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Bravos | TV Azteca

17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Jaiba Brava vs Dorados | AyM Sports

17:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | NBA League Pass

18:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | NBA League Pass

18:00 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Houston Rockets | NBA League Pass

19:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Indiana Pacers | NBA League Pass

19:00 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Chicago Bulls | NBA League Pass

19:45 | Fútbol | Ligue 1 | Brest vs Le Havre | FOX

21:06 | Fútbol | Liga MX | Xolos vs Santos Laguna | FOX y FOX ONE

21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports

21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV

23:30 | Fútbol | FA Cup | Leeds vs Norwich City | ESPN

