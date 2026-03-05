Agenda deportiva del 5 al 8 de marzo: vuelve Checo Pérez a F1, arrancan Paralímpicos de Invierno; fútbol y más
El mundo del deporte arranca el fin de semana con una cartelera cargada de actividad. Uno de los momentos más esperados es el regreso de la Fórmula 1, que marca también la vuelta a las pistas de Checo Pérez tras tomarse un año sabático. La nueva temporada no solo trae de vuelta al piloto mexicano, sino también una serie de cambios e innovaciones dentro de la máxima categoría del automovilismo.
Además del arranque del campeonato automovilístico, la agenda deportiva se mantiene intensa con eventos en distintas disciplinas alrededor del mundo. Entre ellos destacan competencias internacionales y torneos que reunirán a figuras del deporte en diferentes escenarios durante estos días.
En la programación de Claro Sports también sobresalen varias transmisiones especiales. La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 será uno de los momentos centrales del calendario olímpico, mientras que el LIV Golf hará escala en Hong Kong. En el fútbol mexicano, la Liga MX también tendrá actividad con el duelo entre Pumas UNAM y Necaxa, donde el portero Keylor Navas defenderá el arco universitario en la Jornada 10.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
Jueves 5 de marzo
Todo comenzará este 5 de marzo con la Fórmula 1, partidos de la NBA y acción del tenis.
01:30 | Tenis | Oleksandra Oliynykova vs Iryna Shymanovich
01:30 | Tenis | Katarzyna Kawa vs Ipek Oz
01:30 | Tenis | Elina Avanesyan vs Anhelina Kalinina
01:30 | Tenis | Moyuka Uchijima vs Lucia Bronzetti
03:00 | Tenis | Leyre Romero Gormaz vs Tamara Zidansek
03:00 | Tenis | Despina Papamichail vs Maja Chwalinska
03:00 | Tenis | Julia Riera vs Guiomar Maristany
03:00 | Tenis | Polina Kudermetova vs Panna Udvardy
12:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas Italia vs China dobles mixto | Claro Sports
14:00 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Crystal Palace | HBO MAX
18:00 | Básquetbol | Washington Wizards vs Utah Jazz | NBA League Pass
18:00 | Básquetbol | Orlando Magic vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
18:00 | Básquetbol | Houston Rockets vs Golden State Warriors | NBA League Pass
18:30 | Básquetbol | Miami Heat vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
18:30 | Básquetbol | Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors | NBA League Pass
19:00 | Básquetbol | San Antonio Spurs vs Detroit Pistons | NBA League Pass
19:00 | Básquetbol | Phoenix Suns vs Chicago Bulls | NBA League Pass
19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 1 | GP Australia | F1TV
20:00 | Básquetbol | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
20:00 | Lucha libre | TNA | Claro Sports
21:00 | Básquetbol | Sacramento Kings vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
22:15 | Golf | LIV Golf 2026 Hong Kong ronda 2
23:00 | Fórmula 1 | Práctica Libre 2 | GP Australia | F1TV
Viernes 6 de marzo
Este viernes 8 el deporte no para y podrás ver la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que marcan el inicio de una edición más, además hay futbol mexicano, baloncesto y más.
13:00 | Ceremonia de inauguración | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
13:00 | Fútbol | FA Cup | Wolves vs Liverpool | ESPN
13:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern vs B. MGladbach | Sky Sports
14:00 | Fútbol | LaLiga | Celta vs Real Madrid | Sky Sports
17:00 | Ascenso MX | Tapatío vs Cancún | AyM Sports
19:00 | Fútbol | Liga MX | Mazatlán FC vs León FC | Azteca Deportes, FOX y FOX ONE
19:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Miami Heat | NBA League Pass
19:00 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Dallas Mavericks | ESPN
19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 3 | GP Australia | F1TV
19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | Bravas de León vs Diablos Femenil | Claro Sports
20:00 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
20:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs New York Knicks | NBA League Pass
20:30 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
21:00 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers | ESPN
21:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Pumas | Claro Sports
23:00 | Motor | Fórmula 1 | Gran Premio de Australia | Calificación | F1TV
23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong | Ronda 3 | Claro Sports
Sábado 7 de marzo
Los Juegos Paralímpicos de Invierno sigue con una jonada de esquí alpino y hockey sobre hielo, mientras que el golf en Hong Kong estará presente con su cuarta ronda. La Liga MX tendrá partidos importantes y además la NBA será la principal.
2:15 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Esquí Alpino Downhill todas las clases Varonil y Femenil | Claro Sports
10:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Hockey sobre Hielo | Estados Unidos vs Italia (Preliminar) | Claro Sports
10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Nantes vs Angers | FOX
11:30 | Fútbol | LaLiga | Atlético Madrid vs Real Sociedad | Sky Sports
12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Estrasburgo | FOX
14:00 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Barcelona | Sky Sports
14:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Pisa | ESPN
14:00 | Básquetbol |NBA | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic | NBA League Pass
14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Marsella | FOX
15:30 | Fútbol | MLS | DC United vs Inter Miami CF | Apple TV
17:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlético San Luis | TUDN
17:00 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Atlante vs Monarcas | Hi Sports
19:00 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
19:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Puebla | FOX-FOX ONE
19:00 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Chicago Fire | Apple TV
19:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Utah Jazz | NBA League Pass
19:30 | Fútbol | MLS | Sporting Kansas City vs San Diego FC | Apple TV
21:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Monterrey | TUDN
21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
22:00 | Fórmula 1 | Carrera | GP Australia | F1TV
23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong, China | Ronda 4 | Claro Sports
Domingo 8 de marzo
El fin de semana cierra el domingo 8 de marzo con los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 con curling en silla de ruedas y partidos de futbol en LaLiga, MLS y la Liga Mx.
- 11:30 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas | Canadá vs Noruega (Equipo Mixto) | Claro Sports
- 11:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Roma | ESPN
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs New York Knicks | NBA League Pass
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs París FC | FOX
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Milan vs Inter | ESPN
- 14:00 | Fútbol | MLS | New York Red Bulls vs Montreal Impact | Apple TV
- 14:30 | Fútbol | MLS | FC Cincinnati vs Toronto FC | Apple TV
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Miami Heat vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Toronto Raptors vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Bravos | TV Azteca
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Jaiba Brava vs Dorados | AyM Sports
- 17:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Houston Rockets | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:45 | Fútbol | Ligue 1 | Brest vs Le Havre | FOX
- 21:06 | Fútbol | Liga MX | Xolos vs Santos Laguna | FOX y FOX ONE
- 21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
- 21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 23:30 | Fútbol | FA Cup | Leeds vs Norwich City | ESPN
