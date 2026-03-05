SRE ofrece apoyo a la selección de Irak para disputar repechaje rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

SRE ofrece apoyo a la selección de Irak para jugar en Monterrey. Foto: Getty images

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el partido de la selección de Irak programado para el 31 de marzo en Monterrey enfrenta complicaciones logísticas debido al cierre del espacio aéreo de Irak por el conflicto en Medio Oriente; aunque se ofrece el apoyo por parte de autoridades mexicana para el desarrollo de la actividad deportiva.

A través de un comunicado, la SRE detalló que el espacio aéreo iraquí permanece cerrado por la situación regional, lo que complica los traslados del equipo.

También precisó que México no cuenta con embajada en Irak. Sin embargo, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto con los directivos del fútbol iraquí para atender el tema.

La Cancillería señaló que tanto la representación en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía están en disposición de otorgar las visas necesarias a jugadores y directivos.

Además, se solicitó a la Federación de Fútbol de Irak la lista de personas que viajarían a México, junto con su lugar de residencia, para agilizar los trámites migratorios.

Rayados espera decisión de la FIFA

Por su parte, Pedro Esquivel, presidente de administración de Rayados, indicó que se mantienen en comunicación con la FIFA para conocer si el encuentro podrá disputarse en Monterrey como parte del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Estamos en continua comunicación con FIFA; serán decisiones que, por la situación en Medio Oriente, tendrá que tomar en las próximas semanas. Nosotros estamos listos para recibir el repechaje”, declaró.

¿Cuál es la situación de la Selección de Irak?

La Selección Nacional de Irak informó el pasado 3 de marzo que recibió confirmación oficial de la FIFA respecto al partido de la repesca intercontinental clasificatoria al Mundial 2026.

En un comunicado, la gerencia del equipo señaló que continúa en contacto con la FIFA sobre los preparativos, ante los recientes acontecimientos de seguridad en Medio Oriente.

Detalló que tanto la FIFA como la Confederación Asiática de Fútbol están al tanto de la situación. Debido al cierre del espacio aéreo, el director técnico Graham Arnold no puede salir de Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas, lo que dificulta que jugadores, cuerpo técnico y personal médico obtengan las visas para ingresar a México.

Hasta el momento, Irak no tiene rival definido. El equipo enfrentaría al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey.

Las autoridades mexicanas y los organizadores permanecen a la espera de las decisiones que tome la FIFA en las próximas semanas.

