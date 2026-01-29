Cadillac presenta el nomex que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1

GENERANDO AUDIO...

Cadillac presenta su nomex. Foto: Getty Images

La escudería Cadillac, que se prepara para su histórica entrada como la 11ª escudería en la Fórmula 1, dio un paso más en la presentación de su proyecto de cara a la temporada 2026 al revelar oficialmente el nomex, que es el traje de competición que utilizarán sus pilotos titulares, tanto Sergio “Checo” Pérez como Valtteri Bottas, el anuncio se dio a través de las redes sociales de la marca este miércoles 28 de enero.

El diseño del nomex combina un negro elegante con detalles en blanco y la presencia destacada del logotipo de Cadillac, se trata de una vestimenta que combina estilo y funcionalidad.

Además de la estética, el traje cumple con todas las exigencias de seguridad de la FIA, garantizando la protección, comodidad y rendimiento que requieren los pilotos en un deporte de alta exigencia física y técnica.

La presentación del nomex llega en un momento de intensa actividad para Cadillac, que ha acelerado sus preparativos en los últimos meses con pruebas en pista y ajustes de ingeniería.

El equipo ha señalado que, aunque está en pleno desarrollo, mantiene la confianza de estar listo para el inicio de la temporada 2026, programada para arrancar en marzo en el Gran Premio de Australia.

En declaraciones concedidas a Sky Sports F1, Dan Towriss, directivo del proyecto Cadillac F1, reconoció que el equipo atraviesa un proceso complejo de preparación rumbo a su debut en la temporada 2026.

El directivo describió el momento que vive la escudería como estar “construyendo el barco mientras navega”, una metáfora con la que explicó los retos que implica desarrollar un equipo completamente nuevo en la Fórmula 1 en un periodo de tiempo reducido, al mismo tiempo que se avanza en el diseño del monoplaza, la estructura técnica y la integración del personal.

Para Cadillac, la elección de Pérez y Bottas como dupla titular es estratégica, ambos pilotos suman más de 500 Grandes Premios combinados y 16 victorias en la Fórmula 1, una experiencia que será clave para ayudar al equipo a adaptarse rápidamente a las complejidades de la competición.

Checo Pérez cuenta con un historial que incluye 39 podios y seis victorias, se reincorpora a la categoría tras pasar el año 2025 fuera de la competición y tras una exitosa etapa con Red Bull, donde fue pieza fundamental en varios resultados importantes. Bottas aporta una trayectoria sólida con 10 triunfos y 67 podios, principalmente durante su etapa con Mercedes, y regresará a las pistas tras fungir como piloto reserva.

Sergio Pérez ha expresado que ve esta etapa como un “gran proyecto final” en su trayectoria en la Fórmula 1, motivado por la ambición de construir algo desde cero con Cadillac y contribuir al crecimiento del automovilismo estadounidense. Bottas, por su parte, ha destacado que formar parte de este equipo representa una oportunidad para aplicar toda su experiencia acumulada y ayudar a formar una base sólida para el futuro.

Los preparativos del equipo han incluido sesiones de prueba en pista durante los test de pretemporada, donde tanto Pérez como Bottas han tenido la oportunidad de rodar y aportar retroalimentación técnica sobre el monoplaza propulsado por motor Ferrari, que servirán como base mientras Cadillac trabaja en su propio motor, programado para debutar en 2029.

Durante las pruebas privadas en Barcelona hace unos días, Bottas completó una buena tanda de kilómetros, mientras Pérez también tuvo su turno, aunque enfrentó algunos desafíos naturales para un coche totalmente nuevo.

Con menos de dos meses para el inicio oficial de la temporada 2026, Cadillac continúa afinando cada detalle de su proyecto para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su historia, debutar con un equipo competitivo en la Fórmula 1 y consolidarse en el escenario mundial desde la primera carrera.

