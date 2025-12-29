GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring en México. Su regreso, después de un 2025 lleno de polémicas como su detención en Estados Unidos (EE.UU.) lo hará contra Ángel Julián en San Luis Potosí, entidad que fue confirmada como sede de su próxima pelea por su padre.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, en el que también se anunció una carrera atlética organizada por Julio César Chávez. La pelea generó expectativa entre aficionados al boxeo y seguidores del ex campeón mundial.

Así anunciaron la pelea de Julio Cesar Chavez Jr en SLP

A través de sus redes sociales, Julio César Chávez anunció que la próxima pelea de sus hijos, Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. será el sábado 24 de enero en San Luis Potosí.

“Prepárate para el 24 de enero en la Arena San Luis Potosí, donde van a pelear mi hijo Omar y mi hijo Julio”. Julio César Chávez

El anuncio lo realizó mientras promocionaba una carrera en la que participará la leyenda del boxeo, invitando a sus seguidores a acompañarlo a correr 5 kilómetros.

Dicho evento se llevará a cabo el próximo 18 de enero en San Luis Potosí, en compañía del gobernador Ricardo Gallardo.

Aunque en los últimos años su actividad ha sido intermitente, el nombre del hijo de la leyenda del boxeo mexicano sigue siendo un fuerte atractivo para el público.

Detalles de la pelea: ¿cuándo será y contra quién?

La función de boxeo quedó oficialmente confirmada y se llevará a cabo el próximo 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, en San Luis Potosí.

El evento contará con dos combates estelares que han generado expectativa entre los aficionados: Julio César Chávez Jr. se enfrentará a Ángel Julián, mientras que Omar Chávez subirá al ring para medirse ante José Miguel Torres, según el Instituto Potosino Juventus (Inpojuve).

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la esperada pelea.

¿Por qué estaba ausente del ring Julio César Chávez Jr?

Julio César Chávez Jr ha estado ausente del ring por más de un año debido a graves problemas legales y personales.

En julio de 2025, agentes de ICE lo detuvieron en Estados Unidos por posesión ilegal de armas y por mantener un estatus migratorio irregular, lo que provocó su deportación a México.

Posteriormente, en agosto, autoridades mexicanas lo vincularon a proceso al considerarlo presuntamente relacionado con la delincuencia organizada, el tráfico de armas y municiones, y por supuestos lazos con el Cártel de Sinaloa. Aunque le concedieron libertad condicional, le prohibieron salir del país.

Antes de estos hechos, su carrera ya se había visto afectada por derrotas como la de 2021 ante Anderson Silva, así como por suspensiones por dopaje en 2013 y problemas de adicción a sustancias.

