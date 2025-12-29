GENERANDO AUDIO...

El también funcionario fue arrestado por fuerzas federales. Foto: César Cabrera

Javier Prieto Álvarez, boxeador y excampeón conocido como el “Implacable” dentro de la división de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue detenido este fin de semana en Buenavista, Michoacán.

Trasciende que el pugilista también se desempeña como oficial mayor del municipio de Buenavista, Michoacán.

Javier Prieto Álvarez, el “Implacable”

Nacido en Apatzingán, Michoacán, Francisco Javier Prieto Álvarez fue boxeador dentro de la división de peso superwelter, con un récord de 42 peleas, con 28 victorias, 20 de ellas fueron vía nocaut, desde 2006 a 2022, según el portal de BoxRec.

Cabe destacar que, el pugilista que debutó el 16 de marzo de 2006, también registró 20 derrotas (cinco por nocaut) y tres empates.

Su debut fue con una victoria contra Rogelio Aguilar, mientras que su última pelea fue el 22 de octubre de 2022 cuando empató contra Mauricio Estrada Robles en Apatzingán; venía de una derrota contra Abraham Juárez Ramírez.

Fue en 2013 cuando el “Implacable” alcanzó la gloria tras obtener el título de peso ligero plata del CMB y un año después intentó ganar el de peso ligero.

El “Implacable” llegó a la administración municipal hace poco más de dos meses, en sustitución de Jorge Dávila Cortéz, quien dejó el cargo en medio de pugnas con la alcaldesa Irma Moreno Mendoza.

¿Por qué detuvieron a Javier Prieto Álvarez?

Fuerzas federales detuvieron a Francisco Javier Prieto Álvarez, oficial mayor del municipio de Buenavista, Michoacán, y excampeón de peso superwelter del CMB.

El funcionario municipal de 39 años fue aprehendido sobre la avenida José María Morelos y Pavón, luego de que soldados y guardias nacionales realizaban recorridos de vigilancia a pie.

Prieto Álvarez tenía en su poder un arma corta, cargadores y cartuchos, los cuales fueron localizados tras una inspección. Posteriormente, tanto él como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Cabe señalar que durante su detención se desactivó también un palenque clandestino aledaño. De acuerdo con reportes de seguridad, se presume que en el lugar se encontraba Santiago Quintero Magallón, alias el “Maguey”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Buenavista.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.