FIFA recibió 150 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026: “es una locura”, dice Infantino

GENERANDO AUDIO...

Las solicitudes se recibieron en solo 15 días. Foto: Reuters/Archivo

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), reveló este lunes 29 de diciembre que la organización recibió 150 millones de solicitudes de boletos en solo 15 días para el Mundial 2026, alrededor de 10 millones por día.

“Tenemos entre seis y siete millones de boletos a la venta… en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes. Es decir, 10 millones de solicitudes de boletos todos los días. Eso muestra lo poderoso que es el Mundial” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Destacó que se trata de una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo, con la que podrían haber llenado 300 años de Mundiales.

“En casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido en total 44 millones de boletos. Así que, en dos semanas… podríamos haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínense eso. Es absolutamente una locura”, destacó.

Defiende precios de los boletos para el Mundial 2026

Asimismo, Infantino defendió los precios de los boletos para el Mundial que se jugará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, durante su participación en el World Sports Summit, celebrado este lunes 29 de diciembre en Dubái.

Esto al asegurar que la altísima demanda demuestra el impacto global del torneo y justifica el costo de las entradas.

Boletos a 60 dólares tras quejas de los aficionados

Cabe recordar que, a principios de diciembre, grupos de aficionados criticaron los precios de las entradas, que en muchos casos son varias veces más caros que los de partidos equivalentes en la edición de 2022.

Posteriormente, la FIFA lanzó una categoría de boletos de 60 dólares con el objetivo de hacer el torneo más accesible para los seguidores de las selecciones calificadas.

Estados Unidos lidera solicitudes de boletos

De acuerdo con el presidente de la FIFA, los aficionados de Estados Unidos fueron quienes realizaron el mayor número de solicitudes de boletos para el Mundial 2026, seguidos por Alemania y el Reino Unido.

“Lo crucial es que los ingresos que se generan regresan al futbol en todo el mundo”, añadió.

“Sin la FIFA no habría futbol en 150 países del mundo. Hay futbol gracias a estos ingresos que generamos con, y a partir de, la Copa del Mundo, y que reinvertimos en todo el planeta” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.