Keylor Navas se lleva un golpe y explota en bronca tras el Pumas vs León: video

GENERANDO AUDIO...

Keylor Navas agredido en el partido contra León Foto: Cuartoscuro

Keylor Navas, portero de Pumas, sufrió una agresión por parte de un aparente miembro de la plantilla del Club León, después del partido de este jueves 10 de septiembre en Ciudad Universitaria, donde el equipo universitario se impuso a los Panzas Verdes por marcador de 3 goles a 1.

Hasta el momento, ninguno de los clubes involucrados ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha emitido un comunicado oficial condenando las agresiones o anunciado sanciones contra los involucrados.

¡Video muestra la agresión a Keylor Navas!

Fue durante un conato de bronca entre los jugadores que el arquero costarricense, perteneciente al cuadro universitario, se hizo presente para intentar separar y calmar la bronca.

Pero en los videos de la transmisión se ve cómo una persona, parte del staff del conjunto leonés, agrede con un golpe al arquero tico, lo que causa la reacción del futbolista que, en primera instancia, buscaba calmar el conflicto.

En el clip que se ha hecho viral en las redes sociales también se ve cómo varios jugadores de ambas escuadras separan a Keylor, quien sigue recriminando y gritando a la persona con quien se enfrascó.

Esteban Solari confirma agresión a Keylor Navas

Cabe señalar que la situación no pasó a mayores, pero Esteban Solari, entrenador del cuadro universitario, durante la conferencia de prensa posterior al partido, sí hizo mención de lo ocurrido.

Menciona que no puede determinar si el actuar del personal de León fue intencional o algo provocado por el momento: “Son cosas lamentables. Primero que nada, a Keylor evidentemente lo golpea alguien del cuerpo técnico de León. Después, si fue intencional o no, eso ya no lo puedo decir”.

¡SOLARI CONDENA LA AGRESIÓN A KEYLOR NAVAS! 😳



Esteban Solari calificó como lamentable el incidente con Keylor Navas y señaló a una persona del cuerpo técnico de León como responsable del golpe. El técnico de Pumas pidió respeto y que se ofrezcan disculpas por lo ocurrido. pic.twitter.com/nyVx2uSMUj — Claro Sports (@ClaroSports) September 11, 2026

Aunque sí puntualiza en que las personas que están fuera del campo deberían tener más calma al momento de intervenir y ser ellos de los que separen en caso de posibles conflictos.

“Los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitar a los jugadores. Si uno llega y un jugador está tratando de separar, creo que hay que tener el respeto necesario para que el jugador, que está en el momento de calentura, tratar de calmarlo y no terminar golpeándolo” sentenció.

Cabe señalar que de momento no se ha mencionado nada sobre una posible sanción al club León por esta situación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.