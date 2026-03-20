Keylor Navas renueva contrato con Pumas hasta 2027

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Keylor Navas renueva con los Pumas de la UNAM. Foto: AFP

Keylor Navas renueva con Pumas, luego de semanas de especulaciones, el guardameta costarricense llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato y mantenerse en el Pedregal al menos por un año más, con opción a extenderlo por una temporada adicional.

El Club Universidad Nacional hizo oficial la renovación este viernes 20 de marzo a través de una conferencia de prensa en la que estuvo presente Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas y el guardameta.

Keylor Navas confirmó que recibió ofertas de otros equipos, tanto de Estados Unidos y Europa, pero el portero nacido en Costa Rica dijo que Efraín Juárez ha sido clave para sentirse tranquilo.

“Cuando uno se siente feliz y tranquilo eso lo ayuda a tomar esas decisiones… desde que llegué Efraín ha sido pieza para que yo me sienta muy tranquilo aquí”, dijo en conferencia.

La continuidad del exarquero del Real Madrid representa un golpe de autoridad para el conjunto universitario, que logra asegurar a una de sus figuras más importantes de cara a los próximos torneos, incluyendo compromisos clave como el clásico capitalino.

Desde su llegada, Navas no solo elevó el nivel deportivo del equipo, sino que también se convirtió en un referente dentro del vestidor y en un imán para la afición auriazul.

Durante el proceso de renovación, el nombre de Navas generó interés fuera de México, de acuerdo con periodistas deportivos, el arquero recibió sondeos formales desde la Major League Soccer, así como opciones en ligas europeas, donde su cartel sigue siendo altamente valorado tras su paso por clubes de élite. Sin embargo, el tico priorizó la estabilidad y el proyecto deportivo de Pumas por encima de un cambio de aires.

En diversas ocasiones, el arquero de 39 años había expresado su agradecimiento por el trato del club y la afición, pero mencionó que no habría una oferta formal para permanecer en el equipo.

En una entrevista el arquero mencionó que si la directiva se hubiera acercado en diciembre, no habría tenido inconvenientes en firmar una renovación sin problemas: “Estoy muy contento aquí, pero no tengo nada que firmar”.

Uno de los factores clave para cerrar el acuerdo fue la disposición de ambas partes para ajustar condiciones contractuales. La directiva universitaria hizo un esfuerzo económico importante, mientras que el jugador mostró apertura para facilitar la negociación, lo que terminó por destrabar las conversaciones.

En sus declaraciones, el guardameta abordó su posible retiro y descartó que estuviera cerca de colgar los guantes: “No pienso retirarme al final de este torneo. Me siento físicamente bien y seguiré jugando lo que Dios quiera”, dijo.

Navas es un jugador importante para los Pumas, con una alta eficiencia en atajadas y varios marcadores en cero; actualmente antes de la Jornada 12 de la Liga MX, se mantiene en el Top 5 de atajadores con 48, dos menos que Ricardo Rodríguez del Mazatlán.

Con esta renovación, Pumas no solo asegura experiencia bajo los tres postes, sino también liderazgo y jerarquía en momentos clave.

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