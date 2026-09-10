Cruz Azul vs América: fecha, hora y favorito para el Clásico Joven del futbol mexicano

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul vs América, partido de la jornada 8 de la Liga MX Foto: Cuartoscuro

El clásico Joven entre Cruz Azul y América se jugará este 12 de septiembre en el Estadio Azteca, uno de los partidos que más expectativa generan durante la jornada 8 por la rivalidad entre ambas escuadras.

El conjunto azulcrema se encuentra como líder del torneo, mientras que los celestes llegan al juego tratando de mostrar su mejor versión futbolística, pero aún como los vigentes campeones del futbol mexicano.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs América?

El conjunto de la Máquina Cementera recibirá a las Águilas del América el siguiente 12 de septiembre a las 21:00 horas en las instalaciones del Estadio Azteca.

Sobre el clima que habrá durante el encuentro, se espera un 55% de probabilidad de lluvia, así como ráfagas de viento de 3 km/h.

Fecha y hora de Cruz Azul vs América ¿Cuándo? Sábado 12 de septiembre

Sábado ¿A qué hora? 21:00 Horas

21:00 Horas ¿En dónde? Estadio Azteca

Estadio Azteca ¿Dónde verlo? TUDN

Cruz Azul busca su mejor versión

Cruz Azul busca retomar su mejor versión, pues el actual campeón del futbol mexicano ha regresado a la senda del triunfo después de una serie de derrotas.

En su último encuentro lograron derrotar al conjunto de Santos Laguna por un marcador de 1 a 0, con gol de Paradela en los minutos finales del encuentro.

Asimismo, la lesión de jugadores claves para el esquema de juego, como Rotondi, se hace presente, así como la incorporación de los refuerzos, como el caso del lateral Alan Mozo.

América, superlíder pese a dudas

América se mantiene en la cima de la tabla tras la salida de Jardine y la incorporación de Almada como técnico.

Asimismo, la llegada de los refuerzos podría darle un impacto importante al estilo de juego ofensivo del club azulcrema.

Analistas deportivos consideran que esta será la prueba real para el equipo de Coapa, pues hasta ahora se había enfrentado a contrincantes de menor jerarquía dentro de la liga.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.