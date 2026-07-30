La MLS reafirma su hegemonía y deja sin remontada a la Liga MX en el All-Star Game

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La MLS volvió a imponer condiciones frente a la Liga MX al vencer 4-3 en el All-Star Game 2026, gracias a un doblete del coreano Son Heung-min

Son Heung-min anota doblete en el All-Star Game 2026 | Reuters

La MLS volvió a imponer condiciones frente a la Liga MX al vencer 4-3 en el All-Star Game 2026, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. El conjunto dirigido por Dean Smith remontó el gol inicial de Luis Gabriel Rey con un doblete de Son Heung-min, además de las anotaciones de Philip Zinckernagel y Evander. Aunque el representativo mexicano reaccionó tras verse abajo por tres goles, no encontró la contundencia suficiente para completar la remontada. Salomón Rondón acercó a la Liga MX al inicio del complemento, pero la respuesta estadounidense llegó casi de inmediato con el cuarto tanto. José Paradela descontó al minuto 90 y puso suspenso al cierre, aunque la MLS resistió la presión para quedarse con el triunfo.

El resultado confirmó el dominio del equipo de las estrellas de la Major League Soccer sobre la Liga MX en este formato. La escuadra estadounidense alcanzó su cuarta victoria en cinco ediciones del All-Star Game entre ambas ligas y reforzó una hegemonía que comenzó en 2021. La Liga MX solo presume el triunfo conseguido en 2024, mientras que la MLS recuperó el control de la rivalidad con victorias consecutivas en 2025 y 2026, justo antes del inicio de una nueva edición de la Leagues Cup. Lee nuestra crónica en el siguiente enlace.

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