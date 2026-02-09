Danna Paola recibe reconocimiento en Harvard por su liderazgo y trayectoria: video

GENERANDO AUDIO...

Danna Paola ofreció una plática en Harvard. Foto: Getty Images

La cantante, actriz y modelo mexicana Danna Paola recibió un reconocimiento y ofreció una conferencia durante el evento “LEAD Conference: Latina Empowerment and Development”, organizado por la Universidad de Harvard los días 6 y 7 de febrero de 2026.

El reconocimiento otorgado a la exponente mexicana, de 30 años, se debió a su liderazgo femenino latino, trayectoria e influencia, construida a lo largo de una carrera que inició desde su niñez en el mundo del espectáculo.

La intérprete agradeció la invitación y destacó la importancia de crear comunidad y escuchar las voces de las jóvenes.

“Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí”, expresó durante su participación.

Danna habla sobre empoderamiento femenino en Harvard

Ante cientos de jóvenes, Danna Paola participó en un espacio de diálogo sobre el papel de las mujeres latinas en distintos ámbitos profesionales y sociales.

Durante su intervención, habló sobre el concepto del éxito y cómo este implica tomar decisiones que no siempre son populares. También destacó el valor del arte y la relevancia de espacios de intercambio de opiniones como el evento.

Trayectoria de Danna Paola en la música y la actuación

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es hija del cantante Juan José Rivera, exintegrante del grupo Los Caminantes, y de Patricia Munguía.

Inició su carrera a los 4 años en televisión con su participación en el programa Plaza Sésamo en 1999. En 2001 lanzó su primer álbum musical, titulado “Mi globo azul”, y anteriormente obtuvo uno de sus primeros papeles en la telenovela infantil “Rayito de luz” en el año 2000. Posteriormente, tuvo su primer protagónico en 2011 con “María Belén”.

Su desarrollo en la música y la actuación le ha permitido lanzar al menos siete álbumes de estudio y dos EP, además de colaborar con artistas internacionales.

En televisión, ha participado en diversas telenovelas, ha sido actriz de doblaje y formó parte de la serie internacional “Élite”, de origen español. También ha sido jurado en programas como “La Academia” y “Top Star ¿Cuánto vale tu voz?”.

Además, ha sido una de las artistas mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram.

¿Qué es la LEAD Conference de Harvard?

De acuerdo con la información del propio evento, la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development comenzó en 2007, cuando Bianca Caban, estudiante de Harvard, organizó una conferencia con líderes de la comunidad latina enfocada en facilitar el ingreso de jóvenes latinas al mundo profesional.

La primera conferencia se realizó el 8 de diciembre de 2007 y reunió a mujeres latinas de distintas generaciones, profesiones e intereses, con el objetivo de promover la excelencia inclusiva.

El evento busca fomentar el desarrollo profesional, ampliar redes de contacto, ofrecer mentoría e inspirar a las participantes a fortalecer su liderazgo.

LEAD Harvard College tiene como propósito crear un entorno que promueva el liderazgo y el empoderamiento de la comunidad latina, conectando a mujeres exitosas y contribuyendo a un entorno laboral más diverso.

