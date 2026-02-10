Síclo Tour Yucatán llega al cine con experiencia inmersiva de ejercicio

GENERANDO AUDIO...

Ejercicio, cine y turismo, todo en Síclo Tour Yucatán. Foto: Getty Images

Síclo Tour Yucatán llegó al cine con una experiencia que mezcla deporte y turismo, de manera inmersiva por tiempo limitado y que transforma la forma de vivir el ejercicio. Inició este viernes 6 de febrero y estará por 10 días activa.

En esta propuesta, el público podrá recorrer visualmente distintos escenarios naturales de Yucatán mientras participa en una sesión de bicicleta fija dentro de una sala de cine.

Paisajes de Yucatán se convierten en el escenario principal

Lugares emblemáticos del estado como el Cenote de Sotuta, la playa de Las Coloradas, Izamal y diversas haciendas se convierten en el escenario visual de esta experiencia, que busca sincronizar el ejercicio físico con el entorno natural y el lenguaje cinematográfico.

En esta dinámica, las butacas tradicionales fueron sustituidas por bicicletas fijas, mientras que los coaches toman el lugar de los elementos habituales de una sala de cine. Las pantallas proyectan imágenes de los paisajes de Yucatán, creando una experiencia inmersiva enfocada en el movimiento y la motivación.

¿En qué consiste la experiencia de Síclo Tour Yucatán?

El objetivo de Síclo Tour Yucatán es llevar el ejercicio a otro nivel mediante la combinación de actividad física, cine y turismo.

Durante aproximadamente una hora, varios coaches dirigen una clase de bicicleta fija, donde los paisajes proyectados funcionan como elemento motivador para los participantes.

Los escenarios naturales de Yucatán forman parte del recorrido visual que acompaña la sesión, mientras los coaches impulsan el ritmo de la actividad para mantener el ánimo y la continuidad del ejercicio.

¿Cuándo y dónde es Síclo Tour Yucatán?

La experiencia estará disponible hasta el 15 de febrero, periodo en el que los asistentes podrán participar en distintos horarios.

Las funciones se realizarán en salas con pantalla gigante y sistema de audio, elementos que forman parte de la experiencia inmersiva. Los horarios y sedes pueden consultarse a través de la aplicación de Síclo.

