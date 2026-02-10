La dinastía Fernández sigue creciendo: nace Isabella, quinta hija de Vicente Fernández Jr.

GENERANDO AUDIO...

Vicente Fernández Jr. da la bienvenida a su quinta hija. Foto: AFP

Vicente Fernández Jr., hijo de Vicente Fernández, y su esposa Mariana González anunciaron con emoción la llegada al mundo de su hija Isabella Fernández González, quien nació el 6 de febrero de 2026 en un hospital de Zapopan, Jalisco.

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales la noche del 6 de febrero, donde se puede ver al orgulloso padre con bata de quirófano sosteniendo la mano de su recién nacida en una imagen que rápidamente se viralizó.

Aunque la fecha original estimada para el parto era el 17 de febrero, un día cargado de simbolismo familiar, ya que coincide con el cumpleaños de Vicente Fernández, Isabella decidió adelantarse casi dos semanas, sorprendiendo gratamente a la familia y rompiendo expectativas.

Desde mediados de 2025, Vicente Fernández Jr. y Mariana González compartieron con el público la emocionante noticia de que estaban esperando a su primer hijo en común. La pareja había revelado previamente que el embarazo se logró mediante un tratamiento de fecundación in vitro, dado que el cantante se había sometido a una vasectomía años atrás.

Isabella llega como un momento significativo para la familia Fernández, aunque es la primera hija del matrimonio entre Vicente Jr. y Mariana, no es el primer hijo del cantante: él ya era padre de cuatro hijos, Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda, de una relación anterior. Con su llegada, Isabella se convierte en una pieza importante dentro de la tercera generación de este linaje artístico.

Por parte de Mariana González, esta es su tercera experiencia de maternidad, pues ya es madre de dos adolescentes antes de convertirse en mamá de Isabella.

Previo al nacimiento, la pareja organizó un baby shower muy especial el 19 de enero de 2026 en el emblemático rancho Los Tres Potrillos, propiedad histórica de la familia Fernández.

El evento, con el concepto ‘El Circo de Isabella‘, estuvo lleno de detalles y decoraciones en tonos pastel, en particular el rosa, celebración tradicional para dar la bienvenida a una bebé.

Entre los asistentes destacados estuvo María del Refugio “Doña Cuquita” Abarca, viuda de Vicente Fernández y matriarca de la familia, quien expresó su alegría por la llegada de su duodécima nieta.

Aunque algunos miembros de la familia no estuvieron presentes, como algunos de los hermanos de Vicente Jr., la reunión fue emotiva y representó una muestra de apoyo y unión en esta nueva etapa de la vida familiar.

Las publicaciones en redes sociales de Vicente Fernández Jr. y Mariana González se llenaron rápidamente de mensajes de felicitación por parte de seguidores, personalidades del entretenimiento y medios de comunicación.

La llegada de Isabella también ha generado conversaciones en torno a la importancia de la familia y la tradición, especialmente considerando que su nacimiento se da casi tres décadas después del hijo menor de Vicente Jr. en su primer matrimonio.

