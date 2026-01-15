Donovan Carrillo estará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas y horarios de sus pruebas

GENERANDO AUDIO...

No te pierdas a Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 | Foto: Cuartoscuro

Donovan Carrillo, patinador mexicano de 26 años, será uno de los abanderados de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y buscará su mejor actuación dentro de una justa olímpica dentro de la rama individual varonil tras su prometedor debut en Beijing 2022.

Cabe destacar que el jalisciense recibió la bandera mexicana el pasado 12 de enero en Palacio Nacional, cuando tomó protesta junto a los cuatro deportistas que representarán a México en la competencia que durará del 6 al 22 de febrero.

¿Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

El programa corto de patinaje individual masculino, programado oficialmente para el 10 de febrero, sería el momento en que Donovan Carrillo debute en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, según el medio independiente Olimpismo Mexicano.

Fecha y hora del programa corto ¿Cuándo? Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 11:30 horas – tiempo del Centro de México (18:30, hora local)

11:30 horas – tiempo del Centro de México (18:30, hora local) ¿En dónde? Milano Ice Skating Arena

Milano Ice Skating Arena ¿Dónde verlo? Claro Sports Fuente: Olimpismo Mexicano En caso de que el oriundo de Zapopan, Jalisco, tenga una buena participación en el programa corto, volvería a las pistas de hielo el 13 de febrero para el programa libre. Cabe destacar que esta será la fecha en la que Donovan Carrillo podría hacerse con su primera medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Fecha y hora del programa libre ¿Cuándo? Viernes 13 de febrero de 2026

Viernes 13 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local)

12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local) ¿En dónde? Milano Ice Skating Arena

Milano Ice Skating Arena ¿Dónde verlo? Claro Sports Fuente: Olimpismo Mexicano Cabe destacar que los horarios señalados corresponden al inicio de la competencia; no se ha confirmado la hora exacta en la que el mexicano saltará a la pista de hielo para su participación en Milano Cortina 2026. Claro Sports y Olympics.com confirmaron que el mexicano estará en el programa largo y corto con mezclas de ritmos latinos y la canción “My way” de Elvis Presley para seguir haciendo historia en un deporte invernal “Con la expectativa de hacer el mejor papel posible, creo que el resultado solamente va a ser una consecuencia de todo lo que he estado entrenando y trabajando junto con mi equipo. Vamos a intentarlo con la mejor cara posible y aprender de esta experiencia al máximo, pues solo se vive cada cuatro años”, acotó el propio Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo sigue su preparación para Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo afinará detalles en el Campeonato Cuatro Continentes que será del 21 al 25 de enero en Beijing, como el cierre de su preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, según Claro Sports.

“Es la misma pista donde fue el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, así que me va a servir como retroalimentación, para hacer ajustes y llegar con la mejor estrategia técnica para los Juegos Olímpicos”. Donovan Carrillo

Claro Sports recordó que Carrillo fue el único latinoamericano del Cuatro Continentes en 2025, en donde finalizó en el sitio 11 con su mejor puntuación de la temporada.

¿Cómo llega Donovan Carrillo a Milano Cortina 2026?

Donovan Carrillo se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Toronto, Canadá. Ahí migró desde 2023 para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva, después de desarrollar su camino con el técnico mexicano Gregorio Núñez, según Olympics.com.

“Después de recibir el Premio Nacional de Deportes 2025 en la terna de Trayectoria, Carrillo Suazo regresó a la ciudad canadiense para continuar su trabajo con el técnico Jonathan Mills”. Olympics.com

Actualmente, el mexicano se encuentra en el sitio 46 del ranking mundial de la ISU (International Skating Union) con un acumulado de 1162 puntos, logrados en Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos de Invierno y competencias internacionales, para ser el mejor representante de América Latina en la lista.

En septiembre de 2025, obtuvo para México una de las 29 cuotas olímpicas disponibles para el patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

De esta manera, el nacido en Jalisco se convertirá en el segundo hombre mexicano que clasifica a dos ediciones del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos, pues antes de él lo consumó Ricardo Olavarrieta (Calgary 1988 y Albertville 1992).

El patinador de 26 años de edad debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno durante la edición de Beijing 2022. Se ubicó en el sitio 22 general, pues en su primere evento, que fue el programa corto, finalizó en la 19ª posición.

Los mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sarah Schleper será la segunda abanderada mexicana para Milano Cortina y participará en Italia en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino.

Se trata de una atleta histórica para México, pues en Beijing 2022, se convirtió en la primera esquiadora alpina en participar en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Regina Martínez, médica especialista en urgencias, vivirá su debut olímpico en esquí de fondo a los 33 años, mientras que Allan Corona, quien emigró a Noruega para desarrollar su carrera, intentará hacer la mejor participación en la misma disciplina.

