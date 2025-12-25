La NBA también celebra Navidad… jugando: horarios de los 5 partidos de hoy

GENERANDO AUDIO...

Son cinco encuentros que se celebran todo el día de Navidad. Foto: AF

La NBA, fiel a su tradición, preparó una cartelera de lujo para los amantes del basketball con motivo de los juegos de Navidad de este jueves.

Desde las 11:00 de la mañana, en total se disputarán cinco encuentros durante toda la jornada, ideal para ver en pijama, abriendo regalos y disfrutando del recalentado.

¿Cuáles son los juegos de Navidad de la NBA?

Para celebrar la fecha, desde la revelación del calendario, la liga programa una serie de partidos que, ya sea por la rivalidad, el buen momento de los equipos o el choque entre estrellas, suelen resultar especialmente atractivos para los aficionados.

Para esta edición, los juegos de Navidad de la NBA son:

Los New York Knicks, liderados por Jalen Brunson, reciben a los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell en el Madison Square Garden.

Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la liga, que se medirán ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Stephen Curry y los Golden State Warriors jugarán contra los Dallas Mavericks, con el novato sensación, Cooper Flagg. Un duelo de poder a poder de la Conferencia Oeste.

Los Angeles Lakers de Luka Dončić, quien está en duda para esta noche, se enfrentan a los Houston Rockets y Kevin Durant.

Para cerrar, los Denver Nuggets, encabezados por Nikola Jokić, protagonizarán otro duelo de poder a poder de la Conferencia Oeste al jugar contra Anthony Edwards y los Minnesota Timberwolves.

¿A qué hora y dónde se pueden ver los juegos de Navidad de la NBA?

Como menciona la cuenta de X de la NBA México, los juegos de Navidad podrán verse en ESPN y a través de la plataforma de Disney+.

Los horarios de los juegos son:

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers, 11:00 horas

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs, 13:30 horas

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks, 16:00 horas

Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, 19:00 horas

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves, 21:30 horas

