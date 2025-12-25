Famosos celebran la llegada de la Navidad 2025 y comparten momentos especiales

GENERANDO AUDIO...

Dejaron ver su lado más festivo y navideño. Foto: Getty Images/AFP

La llegada de la Navidad 2025 fue celebrada por los famosos y, como ya es tradición, muchos compartieron en redes sociales algunas palabras e imágenes para sus seguidores.

Celebridades como Fátima Bosch, Sofía Vergara, Eugenio Derbez y Marco Antonio Solís, entre otros, dejaron ver su lado más festivo y navideño.

Fátima Bosch y su mensaje navideño

La actual ganadora del certamen de belleza, mediante un video, aprovechó la oportunidad para externar buenos deseos por la temporada.

“Esta Navidad queremos detenernos un momento para agradecer por cada historia compartida, cada sueño que nos inspira y cada corazón que camina con nosotros”, dijo Miss Universo.

Sofía Vergara desea lo mejor a sus seguidores esta Navidad

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Vergara compartió buenos deseos para sus fans. La artista apareció posando junto a sus perros frente a su árbol de Navidad.

“¡Feliz Navidad a todos mis seguidores! ¡Los quiero! Gracias por estar siempre ahí”, escribió en su publicación.

Marco Antonio Solís celebra la paz en el corazón y la esperanza

Con un video que muestra al “Buki” en distintas presentaciones, el músico dedicó algunas palabras para sus fans.

“Esta Navidad ya no es sin ustedes; es con lo que soy, con lo que siento y con el amor que aprendí a valorar. Hoy celebro la paz en el corazón y la esperanza de un nuevo amanecer. Feliz Navidad”, escribió en su publicación de Instagram.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hija celebran con Santa Claus

Con un par de fotografías, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, junto a su hija, Aitana, dejaron ver su espíritu navideño al posar junto a Santa Claus.

“Que esta Navidad les regale calma, amor y momentos que abracen el alma. ¡Feliz Navidad!”, expresó Alessandra en las imágenes de su familia.

Luis Fonsi celebra Navidad junto a su familia

El cantante de “Despacito”, junto con su esposa, la modelo Águeda López, no dudaron en compartir unas fotos de su familia frente a su árbol de Navidad, que resalta por sus adornos rojos.

“Feliz Navidad de parte de nuestra familia. Bendiciones”, resalta en la publicación.

Lucero y Emmanuel recuerdan cuál es el mejor regalo esta Navidad

En un video, los cantantes Lucero y Emmanuel dedicaron algunos momentos en los que recordaron que la paz, tranquilidad, amor y la familia, son los mejores regalos para Navidad.

Sherlyn, junto a su hijo, desean tranquilidad y que el amor se expanda

En su cuenta de Instagram, la actriz, junto a su hijo, para celebrar la fecha, pidió tranquilidad y agradecer por las cosas simples, lo cotidiano y lo invisible que sostiene la vida.

“Que el amor se expanda, se multiplique y llegue a cada rincón. Desde nuestro hogar, les mandamos un abrazo lleno de luz y cariño”, escribió Sherlyn.

Posando en pijama, Kim Kardashian y su familia desean felices fiestas

La empresaria, socialité y modelo estadounidense publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a sus hijos, así como sus sobrinos.

El toque navideño está en las distintas pijamas que cada uno luce en las imágenes, un vestuario clásico a la hora de abrir los regalos en Navidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento