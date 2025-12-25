GENERANDO AUDIO...

Profeco resuelve 132 conflictos y recupera más de 653 mil pesos. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, en el marco del Operativo Vacaciones de Invierno 2025, realizó 132 conciliaciones entre proveedores y personas consumidoras, lo que permitió la recuperación económica de más de 653 mil pesos.

Conciliaciones y recuperación económica

Las conciliaciones de la Profeco se llevaron a cabo a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos), así como en módulos de atención instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y mediante el Teléfono del Consumidor, durante el periodo del 20 al 23 de diciembre.

Las principales causas que derivaron en conciliaciones estuvieron relacionadas con cancelaciones y demoras de vuelos, sobreventa, cambios de itinerario, negativa de reembolso y falta de información proporcionada a las personas consumidoras.

Asimismo, se atendieron casos por pérdida y demora de equipaje, problemas durante el abordaje, cancelaciones de viajes y retrasos en salidas, tanto en transporte aéreo como terrestre.

Asesorías a consumidores por parte de Profeco

Durante el desarrollo del operativo, personal de la Profeco otorgó más de mil asesorías, principalmente relacionadas con los derechos de las personas consumidoras al viajar en avión y autobús, trámites y servicios de la institución, derechos del consumidor en general, así como orientación sobre precios y servicios.

Estas acciones formaron parte de la estrategia de atención directa en puntos de alta afluencia durante la temporada vacacional de invierno.

Visitas de vigilancia y verificación a establecimientos

Por otra parte, la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza realizó mil 138 visitas de vigilancia y 141 visitas de verificación a establecimientos vinculados con las fiestas decembrinas, mediante las cuales se monitorearon 16 mil 970 productos.

Como resultado de estas acciones, el personal de la Profeco colocó 7 mil 356 preciadores, mil 609 decálogos con los derechos de las personas consumidoras y brindó mil 202 asesorías adicionales.

Derivado de las visitas de verificación, se efectuaron tres suspensiones.Es importante señalar que el Operativo Vacaciones de Invierno 2025 concluirá el próximo 31 de diciembre.

