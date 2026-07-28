La selección mexicana derrota a Costa Rica en el Premundial sub 20

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El Tricolor juvenil se impuso 2-0 a pesar de jugar más de 40 minutos con un hombre menos en el Estadio Cuauhtémoc

México vence a Costa Rica en el Premundial sub 20. | Imago 7

México sub 20 mantuvo su paso en la fase de grupos del Premundial de la Concacaf al imponerse 2-0 a Costa Rica en la segunda jornada. El equipo dirigido por Álex Diego tuvo que modificar su planteamiento en el complemento después de quedarse con 10 jugadores por la expulsión de su guardameta, pero respondió con orden, amplió la diferencia y protegió el resultado hasta el silbatazo final. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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