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León elimina al Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup 2026
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La Fiera le dio la voltereta al marcador para ganar 3-2 el partido en el Nu Stadium
Lionel Messi volvió a la actividad con Inter Miami tras ausentarse por un asunto personal que lo llevó a viajar a Argentina, aunque su regreso quedó marcado por la eliminación de las Garzas en la Leagues Cup 2026. El conjunto de Florida cayó 3-2 ante León este miércoles, después de dejar escapar la ventaja en un encuentro que cambió de rumbo durante la segunda mitad. Inter Miami necesitaba la victoria para seguir con opciones de clasificación, pero la reacción de La Fiera terminó por sentenciar su despedida del torneo. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA