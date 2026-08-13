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León elimina al Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup 2026

| 19:54 | Jorge Marrón | Claro Sports

La Fiera le dio la voltereta al marcador para ganar 3-2 el partido en el Nu Stadium

Inter Miami vs Leon | Getty Images vía AFP
El León derrota al Inter Miami y lo elimina de la Leagues Cup. | Images vía AFP

Lionel Messi volvió a la actividad con Inter Miami tras ausentarse por un asunto personal que lo llevó a viajar a Argentina, aunque su regreso quedó marcado por la eliminación de las Garzas en la Leagues Cup 2026. El conjunto de Florida cayó 3-2 ante León este miércoles, después de dejar escapar la ventaja en un encuentro que cambió de rumbo durante la segunda mitad. Inter Miami necesitaba la victoria para seguir con opciones de clasificación, pero la reacción de La Fiera terminó por sentenciar su despedida del torneo. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA

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