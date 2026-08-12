Lionel Messi se despide de su papá con emotiva carta y deja en duda su futuro en el futbol

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Mensaje de despedida de Lionel Messi a su padre.

El astro argentino Lionel Messi dijo este miércoles que tiene “bastantes dudas” de que vaya a seguir jugando al fútbol “mucho tiempo más”, en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, fallecido el viernes a los 68 años.

En su primera reacción desde la muerte de su papá, la estrella de 39 años repasó los últimos meses de vida de su progenitor, atravesados por el empeoramiento del cáncer que le costó la vida, según medios.

El deterioro en la salud de Jorge Messi, figura central de la brillante carrera deportiva del Diez, coincidió con la disputa del Mundial de Norteamérica 2026. Argentina perdió la final contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi en una carta publicada en Instagram, que acompañó con fotografías junto a su padre.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, agregó el capitán argentino.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”. Lionel Messi

Carta de despedida de Lionel Messi a su padre. Instagram

“Nunca pude sentirme bien”, escribió Messi

El exatacante del FC Barcelona, con contrato con el Inter Miami hasta 2028, aseguró que quería ganar la Copa del Mundo para llevársela a su papá.

Pero reconoció que fue incapaz porque el físico no le respondió en el choque por la corona ante una España que atropelló a Argentina.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, respondió Cristiano Ronaldo, gran adversario del argentino durante años por el rótulo del mejor del mundo, a la publicación de este miércoles.

El mal estado de salud de Jorge Messi, sepultado el domingo cerca de Rosario, se hizo público en plena competición en Norteamérica.

Funeral del padre de Messi en Argentina. Foto: AFP.

En el debut mundialista de la Albiceleste contra Argelia, Messi lloró tras anotar uno de sus tres goles en la victoria 3-0. Después del triunfo reconoció que su inusual muestra de emotividad tuvo que ver con la situación de su padre.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, contó.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, añadió.

Tras perder la final en su sexto y último Mundial, el astro regresó a su país para visitar a su papá. Notó que él no había podido disfrutar de la competición.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, sostuvo.

“No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, añadió.

Lionel Messi en el cementerio El Prado Foto: Reuters

“Papá, amigo y representante”

Jorge Messi es considerado pieza fundamental en la carrera del Diez, el futbolista más laureado de la historia.

Crítico y exigente con su hijo, pero también su pilar más constante, fue quien acompañó a Lionel desde las humildes canchas de Rosario, al norte de Buenos Aires, hasta la cima del balompié.

“Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó la Pulga en su carta.

“A los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

El ocho veces Balón de Oro destacó el rol fundamental de su padre dentro y fuera del campo.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, señaló. “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

El astro partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos, según informó la prensa local. Ni él ni Inter Miami han informado cuándo volverá a competir.

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