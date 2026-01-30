Ligas de la FMF reprograman partidos en Guanajuato tras masacre en Salamanca

GENERANDO AUDIO...

Reprograman ligas de la Federación Mexicana de Futbol en Guanajuato. Foto: Getty.

Hace unos días, ligas amateur anunciaron la suspensión de partidos tras la matanza ocurrida en Salamanca y ahora también ligas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reprograman sus partidos en Guanajuato por seguridad e integridad de aficionados y futbolistas.

Reprograman partidos de ligas de la Federación Mexicana de Futbol en Guanajuato

A través de un comunicado oficial, la Liga TDP y la Liga TDP Femenil de la Federación Mexicana de Futbol anunciaron que reprograman sus partidos en Guanajuato tras los últimos hechos de violencia que se han registrado en este estado de la República.

De acuerdo con estas ligas de futbol, por decisión del Comité Ejecutivo presidido por José Escobedo Corro, se reprograman los partidos que ya se tenían pactados para este fin de semana, del viernes 30 y sábado 31 de enero, así como del domingo 1 de febrero de 2026, en Guanajuato.

Decisión se toma por seguridad e integridad de jugadores, técnicos y aficionados

Estas ligas de la Federación Mexicana de Futbol aseguran que reprograman los partidos de este fin de semana anteponiendo la seguridad e integridad de jugadoras, jugadores, cuerpos técnicos, directivos y aficionados.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Y luego indicaron que los cotejos de los clubes de la Liga TDP, Celaya Linces y Cajeteros Celaya del Grupo 10, así como del Club Deportivo Irapuato del Grupo 12, se reprogramarán para fecha y hora por confirmar.

Mientras que los compromisos de los equipos de la Liga TDP Femenil, Lobos ULMX Femenil y Cajeteros Celaya Femenil, ambos del Grupo 5, sufrirán también una modificación correspondiente.

Ligas amateur igual suspenden actividades

Como les contamos al inicio, también las ligas de futbol amateur en Guanajuato decidieron hacer una pausa como muestra de solidaridad, luego de los hechos violentos registrados el pasado domingo 25 de enero en la comunidad de La Loma de Flores, en el municipio de Salamanca.

Esta decisión fue tomada de forma conjunta por organizadores, delegados y representantes de los equipos, quienes coincidieron en que, frente al dolor y el duelo, el deporte también cumple una función social de acompañamiento y reflexión comunitaria.

En Celaya, anunciaron la suspensión de partidos correspondientes a la Liga Municipal, la Liga Amistad Mayores de 40, la Liga Sabatina, la Liga Municipal Femenil y la Liga Nueva Era Gobernabeu. Y además se sumaron la Liga Municipal de Juventino Rosas y el Torneo de Barrios de León.

