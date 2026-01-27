El peligroso Cártel de Santa Rosa de Lima que predomina en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) es uno de los grupos criminales más violentos que han operado en Guanajuato, entidad que durante años se ha mantenido entre las más afectadas por la violencia en el país.

Esta organización surgió en el municipio de Villagrán y alcanzó notoriedad por el robo de combustible (huachicol), así como por su disputa territorial con otros grupos del crimen organizado. Con el paso del tiempo, el cártel diversificó sus actividades delictivas hacia la extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo, impactando directamente a comerciantes y población civil.

A pesar de la detención de su líder José Antonio “El Marro” Yépez Ortiz en 2020, el CSRL no desapareció. Autoridades federales y estatales han reconocido que la estructura criminal se fragmentó, dando paso a células violentas que continúan operando en varias regiones del estado, especialmente en el corredor industrial.

Los enfrentamientos, ataques armados y asesinatos ligados a la disputa por el control del territorio han convertido a Guanajuato en un foco rojo de inseguridad, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. La presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima sigue siendo un desafío para las fuerzas de seguridad, que mantienen operativos constantes para debilitar a la organización.

Mientras tanto, la violencia asociada a este grupo criminal continúa dejando víctimas y generando temor entre la población, que exige resultados ante una de las amenazas más persistentes en el estado.

