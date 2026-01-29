Tarjeta Rosa 2026: dan fecha oficial para registro en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Fecha de registros para la Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno Guanajuato

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer cuál será la fecha oficial en que comenzarán los registros para obtener la nueva Tarjeta Rosa este 2026.

Fecha en que comenzarán los registros de la Tarjeta Rosa 2026

Durante una transmisión en vivo en redes sociales llamada el “Buzón de la gente”, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato, Rosario Corona Amador, informó cuál será la fecha oficial en que empezarán los registros para obtener la nueva Tarjeta Rosa.

Sí, de acuerdo con la funcionaria guanajuatense, la fecha en que iniciarán los registros para conseguir la Tarjeta Rosa de este año, es el próximo martes 3 de febrero de 2026.

“Vamos a empezar con la inscripción al programa el 3 de febrero, anoten esta fecha para que estén listas. Ya vayan bajando su aplicación, no se esperen a bajarla hasta el 3 de febrero, la pueden bajar en cualquier tienda de aplicaciones”, dijo.

Tarjetas sólo se podrán recoger con cita

Agregó que las inscripciones a la nueva Tarjeta Rosa terminarán el próximo 31 de marzo de 2026, y que las beneficiarias podrán recogerla en los meses de abril y mayo.

Foto: Gobierno de Guanajuato

Eso sí, advirtió que las tarjetas únicamente podrán recogerse con cita previa, en la que se deberá elegir el día, la hora y el Centro del Nuevo Comienzo donde se realizará la entrega.

¿Cuándo y de cuánto será el primer depósito de la Tarjeta Rosa?

La secretaria del Nuevo Comienzo de Guanajuato, Rosario Corona Amador, anunció también que el primer depósito de la Tarjeta Rosa se llevará a cabo en el mes de junio de este 2026.

Y añadió que este primer depósito del programa del estado será de 3 mil pesos. De hecho, igual se informó que el segundo depósito será en el mes de noviembre y que también será de 3 mil pesos.

Habrá tiempo extraordinario para inscribirse

Por otra parte, se indicó que quienes no logren inscribirse a la Tarjeta Rosa de este 2026, tendrán oportunidad de hacerlo en el mes de julio para que la reciban en agosto, también a través de una cita que deberán realizar.

En este caso, se les depositarán 6 mil pesos juntos en el mes de noviembre y no en dos depósitos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Tarjeta Rosa?

Para la entrega de la nueva Tarjeta Rosa las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Teléfono celular

Identificación oficial, física y vigente, como el INE

Acta de nacimiento de la hija o hijo registrado

Comprobante de domicilio, únicamente para confirmación de datos

Copia del INE del beneficiario designado

Cabe señalar, ya para terminar, que el Gobierno de Guanajuato detalló que la nueva Tarjeta Rosa contará con cambios en su funcionamiento. Entre sus principales características se encuentra que estará bancarizada, contará con un NIP personal y tendrá un proceso de activación más simple en comparación con anteriores.

Podrán dejar un beneficiario

Por último, la funcionaria aseguró que quienes reciban la nueva Tarjeta Rosa podrán escoger un beneficiario, pues indicó que el año pasado, lamentablemente fallecieron 500 mujeres que la tenían, por lo que este año se podrá registrar a alguien que recibirá el dinero si ocurre esto.

Sí, solamente deberán registrar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona que podrá recibir el dinero en caso de fallecimiento.

