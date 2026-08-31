Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: “Dolió y duele en el alma”

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Messi se retira de la selección Foto: Reuters

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para publicar una carta en la que hace oficial su decisión de retirarse de la Selección Argentina después de perder la final del Mundial de Norteamérica 2026 frente al cuadro español.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no sólo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, se lee en el comunicado.

Cabe señalar que Messi, durante sus primeros años dentro del conjunto albiceleste, era criticado por su afición, pues consideraban que no era el líder que necesitaban, pero actualmente es uno de los futbolistas más alabados de la selección sudamericana.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. Lionel Messi

El astro argentino defendió la playera albiceleste por 20 años, pero ahora asegura que se convierte en un fanático más que estará “alentando y bancando siempre desde afuera”.

Messi en la Final del Mundial 2026 Foto: Reuters

Messi aprovecha para agradecer a todos los que formaron parte de la selección y lo acompañaron en estos años, donde incluso logró consagrarse como campeón del mundo.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!” Lionel Messi

Cabe señalar que el retiro lo había considerado tras perder la final de la Copa del Mundo, pero tras el fallecimiento de su padre es que tomó la decisión final.

¿Qué ganó Messi con Argentina?

Lionel Messi es considerado por muchos de los fanáticos del futbol como uno de los futbolistas más importantes de la Selección Argentina y en su palmarés se encuentra:

1 Mundial (2022)

2 Copas América (2021 y 2024)

1 Finalissima (2022)

1 Mundial Sub-20 (2005)

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos con la Sub-23 (2008)

El astro argentino también logró conseguir diversas distinciones individuales por su desempeño en diversos torneos defendiendo la playera albiceleste.

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