Pato O’Ward hace historia en IndyCar: iguala las 11 victorias de Adrián Fernández

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Pato O’Ward hace historia en IndyCar. Foto: AFP

Pato O’Ward ya está en la misma línea que una de las máximas leyendas mexicanas del automovilismo, el piloto regiomontano conquistó la carrera de IndyCar en el óvalo de Milwaukee y llegó a 11 victorias en la categoría, con lo que empató al histórico Adrián Fernández.

El triunfo llegó en la segunda carrera programada para el fin de semana en Milwaukee, una competencia que terminó antes de que pudiera disputarse la primera, aplazada debido a la lluvia.

La carrera pendiente deberá celebrarse posteriormente, si las condiciones climatológicas lo permiten.

O’Ward, piloto de Arrow McLaren, sumó así su segunda victoria en Milwaukee, después de haber ganado también en este circuito en 2024.

El mexicano comenzó su cuenta de triunfos en IndyCar en 2021 y, cinco años después, ya alcanzó las 11 victorias que consiguió Adrián Fernández a lo largo de su trayectoria en CART, Champ Car e IndyCar.

Las 11 victorias de Pato O’Ward en IndyCar

El piloto regiomontano consiguió sus primeros triunfos en 2021, cuando ganó en Texas y Detroit, desde entonces, su colección de victorias ha aumentado temporada tras temporada.

Sus triunfos son:

2021: Texas y Detroit.

Texas y Detroit. 2022: Alabama e Iowa.

Alabama e Iowa. 2024: St. Petersburg, Mid-Ohio y Milwaukee.

St. Petersburg, Mid-Ohio y Milwaukee. 2025: Iowa y Toronto.

Iowa y Toronto. 2026: Mid-Ohio y Milwaukee.

Con la victoria en Milwaukee, O’Ward alcanzó las 11 victorias y se colocó a la altura de Adrián Fernández.

Las victorias de Adrián Fernández

Fernández construyó sus 11 triunfos entre diferentes etapas de la categoría estadounidense, incluyendo CART, Champ Car e IRL.

Sus victorias fueron:

1996: Toronto.

Toronto. 1998: Japón y Mid-Ohio.

Japón y Mid-Ohio. 1999: Japón y Fontana.

Japón y Fontana. 2000: Río de Janeiro y Surfers Paradise.

Río de Janeiro y Surfers Paradise. 2003: Portland.

Portland. 2004: Kentucky, Chicago y Fontana.

Ahora, O’Ward y Fernández comparten el mismo número de victorias en la historia de la categoría.

Así fue la carrera de Pato O’Ward en Milwaukee

Después de una larga espera, IndyCar volvió a competir en el histórico óvalo de Milwaukee. Sin embargo, la actividad comenzó con la segunda carrera del programa debido a que la primera tuvo que ser aplazada por la lluvia.

Álex Palou arrancó desde la pole position e hizo valer su velocidad para conservar la primera posición en los primeros metros. O’Ward, quien partió desde la primera fila, perdió inicialmente el segundo puesto ante Josef Newgarden, piloto de Penske.

Entre los movimientos más destacados de las primeras vueltas estuvo el avance de Romain Grosjean, quien ganó 10 posiciones para colocarse décimo, mientras que Kyle Kirkwood pasó de la posición 23 a la 17.

Otro piloto que llamó la atención fue el alemán Mick Schumacher, quien se mantuvo en la cuarta posición durante buena parte del comienzo de la carrera, pactada a 250 vueltas en el óvalo de una milla.

En la vuelta 34, Newgarden tomó el liderato, el estadounidense, especialista en circuitos ovales, buscaba aprovechar la oportunidad para enderezar una temporada marcada por altibajos.

La primera bandera amarilla apareció después de un incidente de Grosjean y provocó la entrada generalizada a pits, fue ahí donde O’Ward sufrió un problema que comprometió su carrera: el equipo tuvo dificultades para colocar el neumático trasero derecho de su monoplaza.

El mexicano estuvo incluso cerca de abandonar los pits con solo tres neumáticos correctamente instalados y terminó cayendo hasta la posición 15.

La carrera volvió a complicarse en la vuelta 142, cuando Newgarden perdió el control de su auto antes de entrar a pits. El incidente provocó otra bandera amarilla y una nueva oportunidad para que los pilotos realizaran ajustes en sus estrategias.

Cuando parecía que la carrera retomaría el ritmo con bandera verde, Grosjean volvió a protagonizar un incidente y terminó contra la barrera de protección TechPro.

La nueva rearrancada marcó un punto de inflexión para O’Ward, el mexicano comenzó a recuperar posiciones con el Arrow McLaren y se colocó cuarto, detrás de Will Power, Scott McLaughlin y Christian Lundgaard, quien llevaba una estrategia diferente con los neumáticos.

En la vuelta 193, O’Ward volvió a entrar a pits, la decisión terminó siendo clave, ya que después de que el resto de los pilotos completó sus respectivas paradas, el regiomontano apareció nuevamente en la punta de la carrera.

Con 22 vueltas por delante, O’Ward se encontró con Will Power mientras intentaba sacarle una vuelta, el piloto de Andretti se convirtió en un obstáculo para el mexicano, pues al mismo tiempo peleaba por un lugar en el podio.

O’Ward tuvo que administrar sus neumáticos y lidiar con el aire sucio durante varias vueltas, la situación afectó el ritmo del mexicano y permitió que McLaughlin se mantuviera cerca.

Finalmente, Pato consiguió superar a Power y comenzó a encaminarse hacia la bandera a cuadros, aunque su monoplaza perdió adherencia en los últimos giros y presentó algunos movimientos inesperados, el mexicano logró mantener el control.

O’Ward cruzó la meta en primer lugar y consiguió una victoria que tiene un significado especial, su undécimo triunfo en IndyCar, con el que igualó la marca histórica de Adrián Fernández.

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