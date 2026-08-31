Novak Djokovic vomita en pleno partido y queda eliminado en la primera ronda del Abierto de EE.UU.; terminó entre lágrimas

GENERANDO AUDIO...

Novak Djokovic eliminado del US Open 2026 Foto: AFP

Novak Djokovic fue eliminado en la primera ronda del Abierto de EE.UU 2026 frente al argentino Mariano Navone después de cinco sets, donde el originario de Serbia mostró problemas físicos.

Djokovic comenzó ganando el encuentro e incluso llegó a estar dos sets a uno arriba de su rival, pero Navone logró terminar con la victoria.

Novak Djokovic está intentando de no ponerse a llorar en medio del partido.



Es desgarrador verlo así.



💔💔💔 pic.twitter.com/kYk8pghtz0 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 31, 2026

Los problemas físicos se notaron en el tenista serbio desde los primeros momentos del encuentro, pues mostró dificultad para desplazarse e incluso se captó cómo llegó a vomitar durante el partido, requiriendo atención médica.

Cabe señalar que Djokovic mencionó hace un par de semanas, tras perder en el Masters 1000 de Cincinnati frente a Thiago Tirante, que padece una condición crónica que le afecta más con las altas temperaturas y la humedad.

“No ha sido la primera vez y no será la última. Así son las cosas. Las condiciones no son el problema. Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hace mucha humedad y calor”, mencionó en ese momento a Sportklub.

Con esto, Navone logró eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda de un torneo de Grand Slam, algo que no ocurría desde el Australian Open de 2006.

El tenista no pudo conseguir su título número 25 de Grand Slam en su carrera y las cámaras lo captaron con lágrimas al momento de despedirse del torneo.

¿Quién es Novak Djokovic?

Novak Djokovic nació en Belgrado, Serbia, el 22 de mayo de 1987. Desde muy joven, su vida estuvo ligada al deporte, pues sus padres eran los dueños de Family Sports, que tenía tres restaurantes y una academia de tenis.

🎾🐐 ¡DJOKOVIC VA POR EL 25!



Novak Djokovic vuelve a perseguir una cifra que nadie ha alcanzado en la historia del tenis en singles: 25 títulos de Grand Slam. 🏆🔥



El serbio ya comparte el récord absoluto de 24 majors con Margaret Court, pero ahora tiene frente a él la… pic.twitter.com/M3M9mZlZk3 — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

Aunque su familia estaba ligada a los deportes de invierno como esquiadores profesionales, Djokovic se decantó por el tenis. A los 13 años se trasladó a la Academia Pilic, en Múnich, Alemania, para prepararse con jugadores competitivos. En 2001, a los 14 años, inició su carrera internacional.

Novak ganó su primer torneo ATP Challenger en Budapest en el año 2004, torneo en el que partió desde la fase previa, y actualmente es el tenista masculino con más títulos de Grand Slam, al acumular 24.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.