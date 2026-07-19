En vivo: España vs Argentina y los mejores momentos de la Final del Mundial 2026

Foto: Reuters

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se juega hoy, 19 de julio de 2026, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La Selección de Argentina llega al encuentro con Lionel Messi al frente de uno de los equipos más consistentes del torneo, en busca del bicampeonato mundial.

Por su parte, la Selección de España ha mostrado un gran nivel a lo largo de la competencia, con una sólida defensa como uno de los pilares de su camino hacia la final.

En este día histórico, en Unotv.com te contamos los mejores momentos de la jornada.

¡Arranca la final del Mundial 2026 con el España vs Argentina! En punto de las 13:05, arrancó la final del Mundial 2026 con Argentina en el saque inicial. La “Albiceleste” busca el bicampeonato mientras que la “Furia Roja” va por su segunda estrella. Spanish Brass y María becerra entonan los himnos de España y Argentina Antes del silbatazo inicial de la final del Mundial 2026, el grupo de metales Spanish Brass y la cantante argentina María Becerra fueron los encargados de interpretar los himnos nacionales de España y Argentina, respectivamente. Tom Cruise destaca la unión del futbol antes de la final del Mundial 2026 El actor Tom Cruise fue uno de los protagonistas de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 al ofrecer un mensaje de unidad antes del partido entre España y Argentina. Durante su participación, destacó que el torneo reunió al mundo a través del futbol y llamó a celebrar la grandeza del deporte y a los aficionados que forman parte de esta historia. Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger entonan el himno de la FIFA Durante la ceremonia previa de la final del Mundial 2026, el himno de la FIFA “Desire” sonó en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey con las voces de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, quienes encabezaron uno de los momentos musicales del evento antes del duelo por el título mundial. Jennifer Hudson entona el Himno Nacional de Estados Unidos Jennifer Hudson, cantante y actriz estadounidense, considerada como una de las artistas más completas de la industria del entretenimiento, entonó el Himno Nacional de Estados Unidos como parte del arranque de la ceremonia previa al encuentro. Famosos que acudieron el estadio para la final del Mundial 2026 Diversas figuras del entretenimiento, el deporte y la cultura, quienes acudieron al Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para presenciar el duelo por el título mundial. Entre los invitados destacaron actores como Timothée Chalamet, Javier Bardem y Julia Garner, además de la influencer Kylie Jenner y la modelo Winnie Harlow. También asistieron figuras del futbol como Xavi, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas y Míchel Salgado, así como Gerard Piqué, quien llegó acompañado de sus hijos Milán y Sasha. ¿Cómo sale Argentina al campo? La formación oficial de la “Albiceleste” es: Emiliano “Dibu” Martínez

Gonzalo Montiel

Cristian “Cuti” Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Nicolás González

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Lionel Messi

Julián Álvarez 🏆 #FIFAWorldCup



📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽



Así formará #Argentina para la final ante #España 🇪🇸 💪



🙌 ​¡Alentemos todos juntos en este último paso! 🩵🤍 pic.twitter.com/PstmprUp7f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026 ¿Cuál es la alineación de España? La “Furia Roja” sale al campo con: Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal Solo quedan 40 minutos.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wr3VFPN70T — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026 ¡Arranca el espectáculo previo de la final del Mundial 2026! Los primeros en subir al escenario fueron IShowSpeed y Post Malone, quienes encabezaron el espectáculo previo al silbatazo inicial del partido. El creador de contenido estadounidense interpretó “World Cup” y “Champions”, acompañado por un grupo de bailarines y una producción llena de efectos visuales que encendió el ambiente entre los aficionados. 🚨| BREAKING: Speed just performed his World Cup song “Champions” in front of a crowd of 82,000 people at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🤯🐐 pic.twitter.com/OlcxCwut9S — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026 Más tarde apareció Post Malone con un atuendo inspirado en la estética vaquera para interpretar algunos de sus éxitos. Durante su presentación sorprendió al público al invitar a Swae Lee para cantar “Sunflower”, tema que ambos popularizaron como parte de la banda sonora de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. La ceremonia continúa y todavía se espera la participación de más artistas antes del inicio de la gran final del Mundial 2026. ¡AL ESTILO SPIDERMAN! 🕷️🕸️



Post Malone y Swae Lee cantan “SUNFLOWER” en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 🏆



📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock #MundialTelemundo #FIFAWorldCup #Somos26 #EspañaVsArgentina pic.twitter.com/Acdt4jjmgQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 19, 2026 ¡Esperando a que llegue el Mundo! Horas antes del arranque, en su cuenta de Twitter, la cuenta del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey compartió un video del inmueble, en el que juegan los Gigantes y los Jets y que, si bien estaba vacío, mostró el instante previo al arranque de la gran fiesta del Mundial 2026.

“Esperando a que llegue el mundo”, se lee en la publicación. Just waiting for the world to arrive 🌎 #FIFAWorldCup#WorldsBiggestStage pic.twitter.com/chKDjdxPwH — MetLife Stadium (@MetLifeStadium) July 19, 2026

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