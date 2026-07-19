En vivo: España vs Argentina y los mejores momentos de la Final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se juega hoy, 19 de julio de 2026, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
La Selección de Argentina llega al encuentro con Lionel Messi al frente de uno de los equipos más consistentes del torneo, en busca del bicampeonato mundial.
Por su parte, la Selección de España ha mostrado un gran nivel a lo largo de la competencia, con una sólida defensa como uno de los pilares de su camino hacia la final.
En este día histórico, en Unotv.com te contamos los mejores momentos de la jornada.
¡Arranca la final del Mundial 2026 con el España vs Argentina!
En punto de las 13:05, arrancó la final del Mundial 2026 con Argentina en el saque inicial. La “Albiceleste” busca el bicampeonato mientras que la “Furia Roja” va por su segunda estrella.
Spanish Brass y María becerra entonan los himnos de España y Argentina
Antes del silbatazo inicial de la final del Mundial 2026, el grupo de metales Spanish Brass y la cantante argentina María Becerra fueron los encargados de interpretar los himnos nacionales de España y Argentina, respectivamente.
Tom Cruise destaca la unión del futbol antes de la final del Mundial 2026
El actor Tom Cruise fue uno de los protagonistas de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 al ofrecer un mensaje de unidad antes del partido entre España y Argentina.
Durante su participación, destacó que el torneo reunió al mundo a través del futbol y llamó a celebrar la grandeza del deporte y a los aficionados que forman parte de esta historia.
Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger entonan el himno de la FIFA
Durante la ceremonia previa de la final del Mundial 2026, el himno de la FIFA “Desire” sonó en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey con las voces de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, quienes encabezaron uno de los momentos musicales del evento antes del duelo por el título mundial.
Jennifer Hudson entona el Himno Nacional de Estados Unidos
Jennifer Hudson, cantante y actriz estadounidense, considerada como una de las artistas más completas de la industria del entretenimiento, entonó el Himno Nacional de Estados Unidos como parte del arranque de la ceremonia previa al encuentro.
Famosos que acudieron el estadio para la final del Mundial 2026
Diversas figuras del entretenimiento, el deporte y la cultura, quienes acudieron al Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para presenciar el duelo por el título mundial.
Entre los invitados destacaron actores como Timothée Chalamet, Javier Bardem y Julia Garner, además de la influencer Kylie Jenner y la modelo Winnie Harlow.
También asistieron figuras del futbol como Xavi, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas y Míchel Salgado, así como Gerard Piqué, quien llegó acompañado de sus hijos Milán y Sasha.
¿Cómo sale Argentina al campo?
La formación oficial de la “Albiceleste” es:
Emiliano “Dibu” Martínez
Gonzalo Montiel
Cristian “Cuti” Romero
Lisandro Martínez
Nicolás Tagliafico
Nicolás González
Alexis Mac Allister
Enzo Fernández
Rodrigo De Paul
Lionel Messi
Julián Álvarez
¿Cuál es la alineación de España?
La “Furia Roja” sale al campo con:
Unai Simón
Pedro Porro
Pau Cubarsí
Aymeric Laporte
Marc Cucurella
Rodri
Fabián Ruiz
Dani Olmo
Lamine Yamal
Álex Baena
Mikel Oyarzabal
¡Arranca el espectáculo previo de la final del Mundial 2026!
Los primeros en subir al escenario fueron IShowSpeed y Post Malone, quienes encabezaron el espectáculo previo al silbatazo inicial del partido.
El creador de contenido estadounidense interpretó “World Cup” y “Champions”, acompañado por un grupo de bailarines y una producción llena de efectos visuales que encendió el ambiente entre los aficionados.
Más tarde apareció Post Malone con un atuendo inspirado en la estética vaquera para interpretar algunos de sus éxitos. Durante su presentación sorprendió al público al invitar a Swae Lee para cantar “Sunflower”, tema que ambos popularizaron como parte de la banda sonora de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.
La ceremonia continúa y todavía se espera la participación de más artistas antes del inicio de la gran final del Mundial 2026.
¡Esperando a que llegue el Mundo!
Horas antes del arranque, en su cuenta de Twitter, la cuenta del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey compartió un video del inmueble, en el que juegan los Gigantes y los Jets y que, si bien estaba vacío, mostró el instante previo al arranque de la gran fiesta del Mundial 2026.
“Esperando a que llegue el mundo”, se lee en la publicación.
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