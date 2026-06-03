¿Sin boleto para el Mundial? Estos estados tendrán Fan Fest gratuitos para ver los partidos

GENERANDO AUDIO...

Fan Festival en Guadalajara. Foto: AFP

La emoción por el Mundial 2026 no se vivirá únicamente en los estadios; pues diversas ciudades en los estados del país alistan sus propios Fan Fest para seguir los partidos con transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios de convivencia para los aficionados.

En Unotv.com te contamos dónde se llevarán a cabo para celebrar la justa mundialista.

CDMX tendrá varios Fan Fest

La Ciudad de México tendrá 18 festivales futboleros gratuitos que se llevarán a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías, además del FIFA FAN Fest en el Zócalo Capitalino y el Festival “Campo Marte 26” para acercar a los aficionados la pasión del futbol.

El FIFA Fan Festival 2026 se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México del 11 de junio al 19 de julio, durante toda la Copa del Mundo.

La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo de los partidos en pantallas gigantes, además de conciertos, actividades culturales, experiencias interactivas, zonas de entretenimiento y una amplia oferta gastronómica.

Autoridades capitalinas han informado que el recinto tendrá capacidad para alrededor de 55 mil personas, aunque en algunos encuentros de la Selección Mexicana se espera una asistencia aún mayor.

Además, habrá una experiencia en “Campo Marte 26” del 11 de junio al 19 de julio y con el festival gastronómico “México de Mis Sabores”, este espacio combinará futbol, música, gastronomía y actividades culturales durante toda la Copa del Mundo.

Los asistentes podrán seguir los partidos del Mundial en una megapantalla, disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales, presenciar funciones de lucha libre y participar en actividades recreativas e interactivas relacionadas con el futbol.

La Ciudad de México se prepara para vivir el futbol como nunca. Como parte de las acciones de gobierno rumbo al #Mundial2026, presentamos 18 Festivales Futboleros gratuitos en distintos puntos de la ciudad.



Disfruta partidos en pantallas gigantes, actividades culturales,… pic.twitter.com/iHnuGUvL1j — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 5, 2026

Sobre los 18 festivales gratuitos ubicados en las 16 alcaldías, estos son los puntos:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

GAM: Deportivo Hermanos Galeana (sede por confirmar)

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

GAM: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Guadalajara tendrá el FIFA Fan Festival oficial

El Centro Histórico de Guadalajara se convertirá durante más de un mes en el principal punto de encuentro para aficionados al futbol con la instalación del FIFA Fan Festival, espacio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde se transmitirán en vivo los partidos del torneo y se realizarán actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

El Comité Organizador de Guadalajara informó que el festival operará del 11 de junio al 19 de julio en Plaza Liberación, frente a la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, con acceso gratuito para el público, sujeto a la capacidad de aforo.

La sede contará con cinco pantallas gigantes para seguir los encuentros mundialistas durante 39 días, además de escenarios para presentaciones artísticas, actividades familiares y muestras culturales que buscarán proyectar la identidad jalisciense ante visitantes nacionales y extranjeros.

Bajo el lema “La Fiesta más Mexicana”, los organizadores prevén una oferta gastronómica integrada por platillos tradicionales como tortas ahogadas, lonches de pierna, tacos de lechón, flautas y esquites, además de opciones internacionales y alternativas veganas.

El FIFA Fan Festival será uno de los principales espacios de concentración de aficionados durante el torneo y se extenderá también hacia Plaza de Armas y Plaza Fundadores, formando un corredor de actividades en el corazón de la ciudad.

En el centro de Guadalajara, aficionados que visten la camiseta de la Selección Mexicana dicen que planean acudir al Fan Fest en el centro tapatío.

“Sí, cómo no, y más teniéndolo tan cerca como es el Centro, que es donde nosotros estamos trabajando, se siente ya la pasión del Mundial muy cerca. (…) Sobre todo a mí me gustaría que hubiera fiesta, conocer a personas de las diferentes nacionalidades que van a venir acá y me gustaría conocerlos a ellos y convivir con ellos y sobre todo también ver los partidos”, mencionó Alan, uno de los aficionados.

Raymundo Alemán Morales, de 45 años y aficionado de las Chivas y del Tricolor, se muestra optimista sobre el desempeño la Selección Mexicana, esperando que lleguen al “quinto partido” gracias al apoyo y la buena vibra.

“Está muy bien, está todo muy bien organizado. Aparte de que está muy bonito Guadalajara, Se ve muy bien todo, los extranjeros se van a quedar impresionados con la belleza de Guadalajara”, agregó.

Entre las medidas operativas anunciadas destaca que la entrada no requerirá boleto ni registro previo, aunque las autoridades recomiendan llegar con anticipación durante los partidos de alta demanda para asegurar el acceso.

Los organizadores informaron que los menores de edad podrán ingresar únicamente acompañados por una persona adulta y que el evento será libre de humo, por lo que estará prohibido el ingreso de cigarros, vapeadores y encendedores.

También quedará restringida la entrada con alimentos y bebidas, mascotas, drones y equipo profesional de fotografía. En caso de lluvia, los asistentes deberán utilizar impermeables, ya que no se permitirá el acceso con paraguas.

Dentro del recinto habrá venta de alimentos y bebidas, incluyendo cerveza y otros productos de las marcas patrocinadoras de la FIFA. Los pagos serán principalmente electrónicos mediante tarjetas bancarias y dispositivos digitales, aunque quienes lleven efectivo podrán cambiarlo por una tarjeta oficial para realizar consumos dentro del evento.

El festival arrancará con la transmisión del partido inaugural de la Selección Mexicana y permanecerá activo hasta la final del torneo, convirtiéndose en uno de los principales escaparates turísticos, culturales y deportivos de Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En Coahuila, Saltillo cambia el Fan Fest por el Fut Fest

Saltillo, la capital coahuilense, reconfiguró su estrategia de entretenimiento para este año. El tradicional Fan Fest mundialista cambiará de nombre y de sede, convirtiéndose oficialmente en el Fut Fest.

El ajuste responde a una saturación en la agenda local, ya que la justa deportiva coincide con las fechas de la Feria de Saltillo y el aniversario de la fundación de la ciudad.

Ante la imposibilidad de utilizar el recinto ferial habitual, el cual se encuentra inhabilitado por la construcción de un nuevo y moderno centro de espectáculos, las autoridades han designado un espacio alternativo, las instalaciones del Biblioparque Norte.

El evento que transmitirá los partidos de futbol contará con un esquema mixto, ofreciendo actividades de acceso gratuito para las familias y eventos especiales de paga.

Baja California apuesta por el Baja Fut Fest

Baja California vivirá la pasión de la Copa Mundial 2026 con el Baja Fut Fest, iniciativa presentada por la gobernadora Marina del Pilar para que las familias disfruten la transmisión de 52 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Avenida Revolución de Tijuana y el FEX de Mexicali, del 11 de junio al 19 de julio.

Foto: Gobierno de BC

Además de fortalecer la rehabilitación de canchas mediante el programa “Mundial Social”, se confirmó que la Selección Nacional de Irán eligió a Tijuana como sede de entrenamientos durante el torneo, consolidando a Baja California como destino internacional para grandes eventos.

Monterrey también tendrá Fan Fest

Con estas iniciativas, distintas ciudades del país buscarán llevar el ambiente mundialista más allá de las sedes oficiales, ofreciendo espacios para que miles de aficionados sigan la Copa del Mundo 2026 sin necesidad de asistir a los estadios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.