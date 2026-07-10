Medio Maratón de la CDMX 2026: fechas clave, dónde recoger tu kit, ruta y todo lo que debes saber de la carrera

GENERANDO AUDIO...

El Medio Maratón de la CDMX 2026 será este 12 de julio foto: AFP

El Medio Maratón, o los 21K de la Ciudad de México, se realizará el próximo 12 de julio, donde 30 mil corredores disfrutarán de la nueva ruta trazada para esta edición.

Es por esto que aquí, en Uno TV, te daremos todos los detalles sobre dónde y cuándo recoger tu kit, así como los horarios de salida y las nuevas zonas que recorrerá.

¿Dónde recoger tu kit?

A través de las páginas oficiales se informó que la entrega del número oficial, así como del paquete del corredor y su chip, se realizará los días 9 y 10 de julio, de 10:00 a 20:00 horas, y el sábado 11 de julio, de 08:00 a 16:00 horas.

El lugar al que deberán asistir los corredores para recogerlo será el Salón Maya I y II del WTC, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

¿Qué artículos y servicios recibirán los corredores?

Los corredores tendrán acceso a beneficios al formar parte de la competencia, estos son:

Número oficial de competidor impreso con chip para cronometraje adherido en la parte trasera.

Playera conmemorativa del evento.*

Pasaporte de información digital.

Servicio médico en salida, ruta y meta.

Servicio de guardarropa. En caso de no recoger su vestimenta el día del evento, tendrán hasta un mes para hacerlo en el INDEPORTE; de lo contrario, será donada a una casa hogar.

Señalización en la ruta.

Seguridad y vigilancia durante el recorrido del Medio Maratón, de acuerdo con el programa de cierre y apertura de vialidades aprobado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Abastecimiento de agua y bebida isotónica en ocho puntos: aproximadamente en los kilómetros 2.5, 7.5, 12.5 y 17.5 habrá agua; mientras que en los kilómetros 5, 10, 15 y 20 habrá bebida isotónica.

Medalla de participación para el corredor que cubra la distancia oficial.

Paquete de recuperación con fruta e hidratación al cruzar la meta, en la zona de recuperación.

¿A qué hora empieza el Medio Maratón de CDMX?

La página oficial informa que la salida será en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y los horarios programados son los siguientes:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 05:50 A.M.

Corredores élite: 06:00 A.M

Demás bloques: 06:10 A.M.

Señalar que el acceso a los bloques comenzará a partir de las 5:30 A.M.

Asimismo, la ruta será de 21,097.5 metros y, tras salir del Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, recorrerá:

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Museo de Antropología

Auditorio Nacional

Campo Marte

Fuente de Petróleos

Prado Norte

Montes Apalaches

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec (nuevo tramo)

Joaquín Clausell y José María Velasco

Centro Hípico

Avenida Toluca

Fuente Cósmica

El Sope

Avenida Compositores

Molino del Rey

Regreso por Paseo de la Reforma

Meta frente al Ángel de la Independencia

Recomendaciones para los 21K

En redes sociales, así como en páginas especializadas como 42K, existen varias recomendaciones para quienes participan en carreras como un medio maratón.

Entre lo principal que debes considerar está utilizar un buen calzado deportivo con buena amortiguación, gafas de sol, unos buenos auriculares, un reloj para conocer el ritmo al que vas y mantener monitorizado el pulso, así como unos calcetines adecuados.

También se recomienda utilizar cinturones especiales donde puedas guardar tu celular o geles energéticos, en caso de utilizarlos.

De igual forma, se recomienda no consumir nada de forma improvisada, pues cada organismo reacciona de manera diferente, así como realizar un buen calentamiento para evitar lesiones durante la carrera.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.