Panini buscará romper un Récord Guinness con el intercambio de estampas más grande del mundo; ¿dónde y cuándo es?

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Intercambio masivo de estampas Panini. Foto: Panini

Panini anunció que intentará romper un Récord Guinness con el intercambio de estampas deportivas más grande del mundo realizado en un periodo de cuatro horas, con el fin de que los aficionados puedan llenar su álbum del Mundial 2026.

El objetivo es reunir a alrededor de 20 mil personas simultáneamente en la Ciudad de México y Guadalajara, donde coleccionistas de todas las edades podrán intercambiar las estampas repetidas de su álbum.

Desde hace décadas, los álbumes de Panini se han convertido en una tradición inseparable de cada justa mundialista.

Generaciones enteras han crecido buscando la estampa que les falta, intercambiando repetidas en la escuela, el trabajo, parques o reuniones familiares, convirtiendo esta actividad en una experiencia social que trasciende el futbol.

Ahora, esa costumbre será el eje de un intento por ingresar al libro de los Récords Guinness.

“Completar un álbum nunca ha sido solamente encontrar la estampa que falta. También significa conocer personas, compartir la pasión por el futbol y crear recuerdos que permanecen mucho después del último partido. Con este Récord Guinness queremos celebrar precisamente ese espíritu que ha acompañado a Panini durante décadas”, señaló Marina Benavides, directora general de Panini México.

¿Cuándo será el intento del Récord Guinness de Panini?

El evento se realizará el próximo 12 de julio, de 12:00 a 16:00 horas, de forma simultánea en dos sedes:

FIFA Fan Festival de la Ciudad de México

Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, Jalisco

Durante esas cuatro horas, miles de personas intercambiarán estampas del álbum oficial del Mundial 2026 para intentar establecer la marca del mayor intercambio de estampas deportivas realizado en ese tiempo.

La convocatoria está abierta para todas las personas interesadas, sin importar qué tan avanzado lleven su álbum.

El objetivo es reunir a aficionados de todas las edades para compartir la experiencia que ha acompañado a cada edición de la Copa del Mundo.

Habrá intercambio, donaciones y premios

Además del intento por romper el récord, Panini informó que durante la jornada habrá diversas actividades para los asistentes.

Entre ellas destacan espacios destinados al intercambio libre de estampas, zonas para la donación de cromos repetidos y reconocimientos especiales para quienes logren completar su álbum oficial durante el evento.

La empresa destacó que el propósito principal no es únicamente establecer una nueva marca mundial, sino rendir homenaje a una tradición que ha acompañado durante décadas a los aficionados al futbol.

Cada edición mundialista revive la emoción de abrir un sobre con la esperanza de encontrar la estampa faltante, mientras que las repetidas se convierten en la oportunidad perfecta para conocer nuevos coleccionistas y compartir la pasión por el deporte.

Una tradición que acompaña a cada Mundial

Los álbumes de Panini forman parte del ritual previo y durante cada Copa Mundial de la FIFA. Millones de personas alrededor del mundo coleccionan las estampas de las selecciones, jugadores y sedes del torneo, convirtiendo el intercambio en una de las actividades más representativas del evento.

En México, la fiebre por completar el álbum se intensificó con la celebración del Mundial 2026, que tiene como una de sus sedes principales a la Ciudad de México.

Desde el lanzamiento de la colección oficial, parques, plazas y espacios públicos se han convertido en puntos de encuentro para quienes buscan conseguir las estampas que aún les faltan.

La compañía asegura que más allá de romper una marca mundial, el objetivo es celebrar el espíritu de convivencia que representa el intercambio de estampas y demostrar que, incluso en la era digital, abrir un sobre, cambiar cromos y completar un álbum sigue siendo una de las experiencias favoritas de los aficionados al futbol.

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