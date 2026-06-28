Agenda Mundial 2026, lunes 29 de junio: Brasil vs. Japón y los horarios de los partidos de dieciseisavos

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Agenda del Mundial, Lunes 29 de junio. Crédito: Claro Sports.

El Mundial 2026 entra en su etapa de eliminación directa y este lunes 29 de junio continúan los encuentros de los dieciseisavos de final, entre ellos, el Brasil vs. Japón.

Cabe destacar que México se medirá frente a Ecuador, el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el popular Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Agenda mundialista del lunes 29 de junio, horario (CDMX)

Brasil vs. Japón – 10:00 a. m. (Estadio Houston, Texas)

– 10:00 a. m. (Estadio Houston, Texas) Alemania vs. Paraguay – 1:30 p. m. (Estadio Boston, Massachusetts)

– 1:30 p. m. (Estadio Boston, Massachusetts) Países Bajos vs. Marruecos – 6:00 p. m. (Estadio Monterrey, Monterrey)

¿Quién es el favorito entre Brasil vs. Japón?

La Selección de Brasil se perfila como la favorita para este encuentro, mientras que los nipones llegan invictos y buscan dar la sorpresa para este lunes 29 de junio.

Brasil y Japón se han enfrentado en el campo de juego varias veces a lo largo de su historia, con un balance favorable para la “Canarinha”, pero será su primer enfrentamiento en una fase eliminatoria de un Mundial.

Alemania vs. Paraguay; quién es el favorito y cómo les ha ido en otros encuentros

Alemania, como líder del Grupo E, y Paraguay, uno de los mejores terceros, se enfrentarán este lunes en Boston, Estados Unidos.

Alemania se posiciona como la favorito, pero Paraguay también buscara su pase a octavos de final del Mundial 2026.

En el pasado, ambos países se han visto en el terreno de juego en dos ocasiones; la primera en el Mundial 2002, donde el conjunto Alemán ganó 1-0; la segunda fue en 2013, durante un partido amistoso, en la que quedaron empatados 3-3.

Países Bajos vs. Marruecos

La naranja mecánica parte como ligero favorito según los pronósticos de casas de apuestas. Sin embargo, se anticipa un encuentro sumamente parejo,

Según la FIFA, Países Bajos se clasificó para la fase eliminatoria como primero del Grupo F, mientras que Marruecos terminó segundo en el Grupo C.