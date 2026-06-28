Confirman la muerte de la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela

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Esquela del fallecimiento de la familia de Lucas Trejo.

El mundo del deporte está de luto tras la confirmación de los fallecimientos de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela que ya supera las mil 400 víctimas mortales.

La noticia de la muerte de la familia del futbolista fueron compartidas oficialmente por el club donde milita, el Club Sport Marítimo de La Guaira, y por el Deportivo La Guaira.

“Desde el Deportivo La Guaira nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, escribió.

Desde el #DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. 🇻🇪



Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados. 🖤#SiempreNaranja pic.twitter.com/CaRVq4cyhV — Deportivo La Guaira 🔱 (@DvoLaGuaira) June 28, 2026

La incansable búsqueda de Lucas Trejo por hallar a su familia tras los terremotos de Venezuela

Días antes, Lucas Trejo había pedido ayuda para localizar a su esposa Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, quienes permanecían en calidad de desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde se encontraban en Playa Grande.

“Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos”, escribió en aquel momento el futbolista.

La confirmación llegó después de que concluyeran 74 horas de labores de búsqueda en las que participaron equipos de rescate, autoridades y voluntarios, que incluyeron a sus mismos compañeros.

El futbolista Edson Tortolero, también informó en Instagram que los cuerpos de los familiares del jugador habían sido localizados.

“Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, expresó.

Lucas Trejo, de 38 años, tuvo un paso por el Zacatepec de la Liga de Expansión MX antes de incorporarse este año al Deportivo La Guaira.