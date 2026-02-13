“My Way”, Donovan Carrillo escoge canción de Elvis en honor a su abuela en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo rinde homenaje a su abuela con “My Way”. Foto: AFP

El mexicano Donovan Carrillo protagonizó uno de los momentos más emotivos del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 al presentar su programa libre este viernes 13 de febrero de 2026, una rutina construida al ritmo de Elvis Presley y marcada por un significado personal, un homenaje a su abuela.

En la final olímpica individual varonil, Carrillo dejó de lado momentáneamente las referencias directas a la cultura mexicana que lo han caracterizado para apostar por un homenaje al “Rey del Rock”, en una propuesta artística distinta y más íntima.

El programa libre, elaborado junto al coreógrafo Benoit Richaud, estuvo compuesto por cuatro canciones de Elvis Presley:

“My Way”

“Trouble” (versión cinematográfica interpretada por Austin Butler)

“Jailhouse Rock”

“A Little Less Conversation”

La rutina comenzó con “My Way”, pieza que dio el tono emocional de la presentación, posteriormente, el ritmo aumentó con “Trouble” y “Jailhouse Rock”, antes de cerrar con la energía característica de “A Little Less Conversation”.

La mezcla permitió a Carrillo alternar momentos de dramatismo con explosividad técnica, acompañando saltos, combinaciones y secuencias coreográficas con cambios de intensidad musical que reforzaron su narrativa sobre el hielo.

Una canción con dedicatoria especial

La elección de “My Way” no fue casual, durante años, su abuela materna le pidió que patinara con esa canción en una competencia importante. Sin embargo, Carrillo había decidido guardarla para un momento especial.

Así, la final de Milano Cortina 2026 se convirtió en el escenario perfecto para cumplir ese deseo familiar y transformar la competencia en un homenaje personal.

Tras su presentación, Donovan Carrillo habló para Claro Sports y contó más detalles sobre esta elección:

“Una de mis abuelitas siempre me insistió que patinara esta canción y yo la estaba guardando para un momento especial, hoy la patiné. Hace unos meses falleció uno de mis abuelitos y creo que haber vivido algo así me inspiró todavía más para darle todavía más este mensaje de una canción tan hermosa como es “My way” y transmitirlo a mi manera para todo el mundo”, dijo el patinador.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en Milano Cortina?

En el programa libre del 13 de febrero, Donovan Carrillo obtuvo 143.50 puntos, una de sus mejores actuaciones de la temporada en este segmento.

Esa puntuación reflejó el equilibrio entre dificultad técnica y componentes artísticos, en una competencia donde participaron 30 patinadores y solo los 24 mejores del programa corto avanzaron a la final.

Precisamente, el programa corto, donde utilizó “Hip-Hip Chin Chin”, le permitió clasificar entre los mejores y asegurar su lugar en la definición por las posiciones finales, repitiendo el logro que ya había conseguido en Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

