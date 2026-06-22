Messi marca doblete ante Austria para convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

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Messi lideró a Argentina en el triunfo ante Austria. | Reuters.

Lionel Messi acabó por convertirse en leyenda hace cuatro años, cuando levantó la Copa del Mundo de Qatar 2022, y aunque el ‘10’ de la Albiceleste ya no tiene nada que demostrar, para el futbolista del Inter Miami CF la ambición no disminuye. En una nueva exhibición de su talento, el delantero marcó un doblete que lo consolidó como el máximo anotador en la historia de los Mundiales y aportó tres puntos clave en la victoria 2-0 frente a Austria este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, ante más de 70 mil aficionados que presenciaron una página más en la historia del fútbol. Lee la crónica completa aquí.

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