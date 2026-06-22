¡Imágenes sensibles! Pierroth Jr. se desvanece en plena lucha… su rival acude a su auxilio

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Imagen ilustrativa de máscaras de lucha libre. Foto: Getty Images

El luchador Pierroth Jr. se desvaneció en plena pelea en la Arena Neza, ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, mientras se enfrentaba al Fresero Jr este domingo. Su rival fue el primero en auxiliar al profesional de la lucha libre, quien perdió el conocimiento y quedó tendido en el ring por algunos segundos.

Según varios videos que circulan en internet, Pierroth Jr. fue sacado en camilla y reportan que se encuentra hospitalizado.

¿Por qué se desvaneció Pierroth Jr. en plena pelea?

Antes de perder el conocimiento, Pierroth Jr. recibió “un raquetazo”, además de que había lanzado unas patadas voladoras contra su rival Fresero Jr.

En el video se observa el momento en que Pierroth Jr. intenta dar unos pasos dentro del ring, pero sus pies se doblan y termina cayendo sobre la lona. De inmediato, el réferi detuvo la pelea y pidió el apoyo del cuerpo médico para realizar una primera revisión.

Mientras llegaban los paramédicos, Fresero le aflojó las botas y la máscara para ayudarlo a respirar mejor. Al mismo tiempo, el personal médico preparó el equipo necesario para sacarlo del ring, subirlo a una ambulancia y trasladarlo de urgencia a un hospital.

¿Cómo se encuentra el luchador Pierroth Jr.?

Hasta el momento, ni la empresa ni el luchador se han pronunciado al respecto, mientras que el Fresero Jr.únicamente compartió el mensaje “sé que vas a estar bien”.

En su cuenta de redes sociales, las últimas publicaciones que compartió el luchador fue con su hijo y su hija, quien le desearon un feliz Día del Padre, que en México se festejó este domingo 21 de junio.

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