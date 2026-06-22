Messi rompe otro récord: el gol con el que superó a Klose y quedó como máximo goleador en Mundiales

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Messi hace historia con su gol. Foto: AFP

Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo al alcanzar la cifra de 17 goles en Mundiales con su tanto ante Austria de este lunes 22 de junio en el Mundial 2026. Con esta anotación, el argentino se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del torneo y superando los 16 tantos que tenía Miroslav Klose.

El momento llegó al minuto 38 del partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, Argentina construyó una jugada ofensiva y Facundo Medina apareció por la banda para enviar una diagonal hacia la zona donde esperaba Messi.

El argentino recibió el balón en la frontal del área y decidió no detener la pelota y conectó un disparo de primera intención que terminó entrando junto al poste izquierdo.

"Messi":

Porque abrió el marcador ante Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA pic.twitter.com/0E322ozLfD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 22, 2026

El remate tomó mal colocado al arquero austríaco Alexander Schlager, que poco pudo hacer ante la precisión del disparo. Messi colocó la pelota con su habitual zurda y provocó la celebración de toda la selección argentina.

El gol llegó después de que unos minutos antes Messi había tenido la posibilidad de romper el récord desde el punto penal. Argentina había recibido una pena máxima al minuto cuatro y el delantero tomó la responsabilidad del cobro, pero su disparo terminó fuera de la portería.

🏆 #FIFAWorldCup



🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

Un récord que tardó en romperse

Con ese tanto, Messi dejó atrás el registro que Miroslav Klose había establecido en los Mundiales, el delantero alemán había llegado a 16 goles durante su participación en cuatro Copas del Mundo y mantenía el récord desde Brasil 2014, torneo en el que consiguió superar la marca histórica que pertenecía a Ronaldo Nazário.

22 de junio fecha especial

Además, el gol llegó un 22 de junio, una fecha que también forma parte de la memoria del futbol argentino. En esa misma fecha de 1986, Diego Armando Maradona había marcado dos de los goles más recordados de su carrera ante Inglaterra en el Mundial de México, el de la denominada“mano de Dios”, incluido el famoso tanto considerado como uno de los mejores de la historia de los Mundiales, el “gol del siglo”.

A 40 años del gol del siglo. 🪁✨



El Barrilete Cósmico y la actuación de todos los tiempos en la #CopaMundialFIFA 1986. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 22, 2026

Messi en la historia de los mundiales

La historia de Messi en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006, con apenas 18 años, el argentino ingresó de cambio ante Serbia y Montenegro y marcó su primer gol mundialista pocos minutos después de entrar al campo.

Después llegó Brasil 2014, donde Messi tuvo una gran fase de grupos con cuatro goles y llevó a Argentina hasta la final. Aunque el título no llegó en aquella edición, ese Mundial marcó una etapa importante en su relación con la competencia.

En Rusia 2018 también logró marcar ante Nigeria y posteriormente en Qatar 2022 se convirtió en el torneo donde completó una de las grandes historias del futbol. Messi fue protagonista durante toda la competición, consiguió el campeonato con Argentina y terminó levantando el trofeo que había perseguido durante toda su carrera anotando 7 tantos en la competición.

Ahora, en el Mundial 2026 anotó tres goles en el juego ante Argelia, igualando a Klose y con su gol ante Austria en 2026, el argentino suma un nuevo récord a una lista llena de marcas históricas.

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